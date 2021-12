La Mercedes è Regina del GT World Challenge 2021

La Mercedes-AMG ha vinto il titolo del GT World Challenge 2021 grazie ai punti presi dai suoi alfieri nelle serie Europe, America ed Australia al termine delle stagioni correnti.

Per la Casa tedesca è il terzo trionfo consecutivo a livello globale nella categoria con le proprie AMG GT3, battendo la concorrenza di Lamborghini Squadra Corse ed Audi Sport.

Il marchio della Stella di Stoccarda ha totalizzato 17.372 punti, contro i 14.801 del Toro di Sant'Agata Bolognese e i 12.085 dei Quattro Anelli.

Giù dal podio troviamo la Ferrari a quota 9.464, seguita dalla Porsche a 7.401, mentre McLaren e BMW M chiudono da fanalini di coda rispettivamente a 2.046 e 1.008 punti.

#2 GetSpeed Mercedes-AMG GT3: Florian Scholze, Olivier Grotz, Nico Bastian Photo by: SRO

"Vincere il titolo Costruttori del GTWC per la terza volta di fila è la conferma della grande competitività che hanno mostrato i nostri team clienti con le AMG GT3 - ha dichiarato Stefan Wendl, Capo di Mercedes-AMG Customer Racing - Ovviamente sono contentissimo che siamo stati in grado di prevalere contro sei marchi prestigiosi".

"Ringrazio tutte le squadre e i piloti che hanno contribuito al grande successo, non ultimo HWA AG per lo sviluppo e il supporto fornito a loro in modo da essere al meglio in tutto".

Stéphane Ratel, fondatore di SRO Motorsports Group, ha aggiunto: "Congratulazioni a Mercedes-AMG per il suo terzo titolo di fila nel GTWC. E' una vittoria speciale, dato che nel 2021 avevamo griglia nutrite, ma anche concorrenti forti, come ha dimostrato Lamborghini. Sono grato a tutti i partecipanti che si sono impegnati nel progetto, così come ai team di tutto il mondo".

"Con le difficoltà dovute alle restrizioni per il Covid, si meritano una lode particolare per l'impegno, così come tutti i collaboratori della serie che contribuiscono a renderla sempre più grande ogni anno".

"Siamo orgogliosi del supporto che le Case forniscono ai rispettivi team clienti, che è la caratteristica principale del GT3. Con il ritorno del campionato in Asia nel 2022, la prossima stagione sarà ancor più combattuta".