GTWC | WRT pronta a scommettere su Rossi: "Va forte, trattiamo"

Il test svolto da Valentino Rossi con il Team WRT a Valencia potrebbe avere un seguito e un epilogo molto interessanti in termini di scelte.

Il 'Dottore' aveva già affermato di voler capire se fosse meglio correre nel GT World Challenge Europe o nel FIA WEC per la carriera da pilota Gran Turismo e al 'Ricardo Tormo' le prime basi serie sono state gettate.

Dopo una giornata intera trascorsa sull'Audi R8 LMS GT3 Evo della squadra belga, il capo Vincent Vosse ha confermato che non si è trattato solamente di un giro di divertimento, ma che le intenzioni di mettere insieme un programma sono ben avviate.

"Valentino è una leggenda delle moto, ma anche sulle auto va forte. Il suo approccio e le sue indicazioni mi danno la certezza che possa essere competitivo. E non vedo perché non dovrebbe esserlo", ha detto Vosse a Motorsport.com.

"Il test di giovedì scorso è stato utile per capire se ci sono le possibilità di lavorare assieme in futuro, personalmente mi interessa molto averlo nel team e su una delle nostre auto. E' tutto aperto, ne stiamo parlando".

Valentino Rossi, Team WRT, Audi R8 LMS GT3 Evo Photo by: WRT Team

Per ora è ovviamente ancora tutto in divenire, anche se la partecipazione di Valentino alla 12h del Golfo di gennaio potrà dare ulteriori indicazioni a tutti.

"Come licenza sarebbe un Silver perché ha all'attivo solo quattro o cinque gare in queste serie, ma il mio obiettivo sarebbe vederlo su una vettura Pro".

"Con noi ha fatto una giornata di prove intera, per ora parliamo del programma GT3, poi non escludo che in futuro possa fare qualcosa anche in LMP2".

"Intanto l'idea è comunque quella di partecipare al GTWC con quattro macchine in Endurance Cup e tre in Sprint Cup come l'anno scorso. Stiamo lavorando, vedremo".