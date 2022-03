GTWC | Tre Mercedes per HRT in Endurance Cup nel 2022

Carica lettore audio

L'Haupt Racing Team alla fine è riuscito ad iscriversi all'Endurance Cup del GT World Challenge Europe per la stagione 2022.

Il mese scorso la squadra di Hubert Haupt aveva annunciato che avrebbe sicuramente preso parte alla 24h di Spa-Francorchamps con una Mercedes in Classe PRO.

Nella annata intera le AMG GT3 portate in pista saranno invece tre, con la #777 condivisa da Al Faisal Al Zubair/Axcil Jefferies/Fabian Schiller (iscritta con la squadra denominata Al Manar Racing by HRT) e la #4 di Jannes Fittje/Jordan Love/Alain Valente che daranno l'assalto alla Classe Silver Cup.

Nella nuovissima categoria Gold Cup invece vedremo all'opera lo stesso Haupt assieme ad Arjun Maini e Florian Scholze con la macchina #5.

#4 Haupt Racing Team, Mercedes-AMG GT3 Photo by: Haupt Racing Team

"La Endurance Cup nel GTWC offre esattamente ciò che rende il motorsport così straordinario e affascinante: gare impegnative sulle migliori piste d'Europa, una griglia altamente competitiva e un vero lavoro di squadra in macchina, nel garage e dietro le quinte", ha detto Haupt.

"Non si potrebbero chiedere migliori prerequisiti per un programma di corse clienti di successo. Come tutta la HRT, non vedo l'ora che inizi la nostra terza stagione insieme nella serie".

Il team principal, Sean Paul Breslin, ha aggiunto: "Abbiamo ottenuto alcuni successi grandiosi nelle nostre prime due stagioni in Endurance Cup. Quest'anno, ci schieriamo con due forti equipaggi nella Silver Cup".

"Siamo consapevoli della grande sfida che ci attende e vogliamo ottenere i migliori risultati per la squadra, così come in Gold Cup. Siamo tutti molto motivati e non vediamo l'ora di iniziare la stagione".