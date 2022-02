GTWC | Saintéloc ingaggia Nicolas Baert per la sua Audi

Carica lettore audio

La Saintéloc Racing ha ingaggiato Nicolas Baert per prendere parte alla stagione 2022 del GT World Challenge Europe.

Il giovane belga è reduce da alcuni anni nel mondo delle corse turismo TCR, dove ha vinto la classifica Junior dell'Europeo 2020 guadagnandosi il premio Rookie of the Year del RACB, la federazione belga di motorsport.

Per lui si tratta di una nuova sfida al volante di una Audi R8 LMS GT3, rimanendo sempre legato al marchio dei Quattro Anelli dato che in precedenza ha corso con la RS 3 LMS TCR, ma non inedita dato che ha preso parte qualche mese fa alla 8h di Indianapolis dell'Intercontinental GT Challenge con la macchina gestita dalla squadra francese.

"Mi è piaciuto molto il TCR Europe, ma ho due sogni: vincere la 24h di Spa e la 24h di Le Mans un giorno - dice Baert, figlio del capo di Comtoyou Racing . Quindi mi è sembrato logico passare alle corse endurance e GT3, in particolare al GT World Challenge Europe, che è una serie molto competitiva. Era la scelta migliore".

"Conosco già abbastanza bene il team, a metà ottobre ho partecipato alla 8 Ore di Indianapolis con loro. È stato il mio primo contatto con il GT e mi è piaciuto molto! Se non fosse stato per una penalità che ci ha rimandati indietro al 7° posto, avremmo finito ai piedi del podio".

"Da allora, ho anche partecipato alla e-Trophée Andros con Saintéloc e sarò al via della 9 Ore di Kyalami questo fine settimana. Di fatto non è nulla di completamente nuovo e sono convinto che possiamo raggiungere grandi cose insieme".

"Posso solo dire che, anche se questo è un anno di apprendimento, l'obiettivo non sarà quello di fare presenza, ma puntare al podio della categoria Silver Cup".

Nicolas Baert, Comtoyou Racing, Audi RS 3 LMS TCR Photo by: TCR media

In casa Saintéloc Racing c'è grande soddisfazione e si continua a lavorare per cercare i due compagni di Baert, che possano affiancarlo in Sprint ed Endurance Cup.

"Abbiamo scoperto Nicolas a Indianapolis e ci ha subito colpito per la sua capacità di adattarsi all'Audi R8 LMS GT3 - dice Sébastien Chetail, Capo della squadra transalpina - Ci ha convinto ancora una volta con i suoi progressi nell'e-Trophée Andros, dove non ha mai smesso di migliorare ogni volta che è sceso in pista sul ghiaccio".

"Andare ad affrontare insieme questo programma completo nel GT World Challenge Europe ci permetterà di lavorare su una collaborazione a lungo termine, con tutti i vantaggi che questo comporta. La sua esperienza in monoposto e turismo lo aiuterà, ma ora ha bisogno di imparare le complessità delle corse GT. Ha il potenziale per farsi un nome e noi faremo tutto il possibile per assicurarci che ciò accada".