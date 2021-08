GTWC: Rovera sostituisce Rigon al Nurburgring

Cambio in corsa per il team Iron Lynx in vista del prossimo round del GT World Challenge Europe-Endurance Cup previsto al Nürburgring il weekend del 3-5 settembre.

Davide Rigon non potrà essere sulla Ferrari 488 #71, in quanto ancora alle prese con il recupero dopo il tremendo botto patito alla 24 Ore di Spa-Francorchamps.

Al pilota veneto, che giovedì ha compiuto 35 anni, è stato consigliato dai medici di proseguire il periodo di riposo, saltando la 3 ore dell'evento tedesco.

Al suo posto, in equipaggio con Antonio Fuoco e Callum Ilott, ci sarà Alessio Rovera, fresco vincitore della 24h di Le Mans in Classe LMGTE Am con la Ferrari #83 della AF Corse.

Il varesino è uno dei grandissimi prospetti che ha Maranello fra le sue punte e assieme ai due compagni di squadra diventa automaticamente uno dei candidati al successo della categoria Pro del GTWCEE in quel dell'Eifel, dove punterà anche a fare esperienza utile nella sua crescita non essendoci mai stato.

#83 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO: Alessio Rovera Photo by: AG Photo / Manganaro