GTWC | Lorenzo Patrese sulla Audi di Tresor by Car Collection

Una nuova sfida attende Lorenzo Patrese nel GT World Challenge Europe per la stagione 2022.

Il 16enne veneto, dopo l'esperienza fatta in Formula 4, ha raggiunto un accordo con i Team Tresor e Car Collection Motorsport per guidare una delle due Audi R8 LMS GT3 Evo II in veste bianco-rossa e con la bandiera italiana sul tetto.

La "Tresor by Car Collection" iscriverà due macchine in Classe PRO nella serie Sprint, mentre per l'Endurance Cup dividerà i mezzi #11 e #12 in PRO e Silver Cup.

Patrese sarà nell'equipaggio di quest'ultima assieme al finlandese Axel Blom, reduce da stagioni in Porsche Swiss Cup e Lamborghini Super Trofeo, e al francese Hugo Valente, al rientro in azione dopo un periodo di stop in seguito agli impegni ricoperti tra WTCC e TCR Series.

"Sono estremamente onorato ed entusiasta di intraprendere questa avventura per il 2022 - ha detto Patrese - Sarà una bella sfida questo mio primo anno nel GT, ma so che gli ingegneri e il team mi metteranno a disposizione il meglio e non vedo l'ora di cominciare".

Blom ha aggiunto: “Sono felicissimo di correre in uno dei campionato più duri per le GT3, io sono un debuttante e non vedo l'ora di intraprendere l'impegno. Abbiamo svolto un buonissimo test a Valencia l'anno scorso e mi sono sentito subito a mio agio col team".

Valente chiosa: “Sono eccitato e motivato a ricominciare a correre, dopo alcuni anni di stop. Mi mancava davvero la guida, la competizione, l'odore di una pista... Ho passato un po' di tempo ad allenarmi e a rimanere attivo da quando sono stato fermo, quindi sono fiducioso che dopo alcuni giorni di test sarò di nuovo al massimo delle mie capacità. Abbiamo un pacchetto forte con la nuova Audi, Tresor by Car Collection ha messo insieme un bel progetto, so che sono un team esperto con tutte le persone chiave giuste al posto giusto. Credo che possiamo lottare per alcuni buoni risultati nella Silver Cup. Sono davvero impaziente di iniziare questa stagione e faremo del nostro meglio".

Tresor by Car Collection annuncerà più avanti quali saranno i piloti delle formazioni PRO.