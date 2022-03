GTWC | Lorenzo Ferrari sulla Mercedes di Winward in Endurance Cup

Carica lettore audio

Ultimi "colpi" di mercato per quanto riguarda i team del GT World Challenge Europe, che lunedì e martedì saranno impegnati per due giorni sul circuito del Paul Ricard per i test collettivi in preparazione alla stagione 2022.

La Winward Racing ha confermato la sua presenza in Endurance Cup con un trio di Classe Gold capitanato dall'ufficiale Lucas Auer, che andrà a condividere il volante della Mercedes-AMG #57 assieme a Jens Liebhauser e al nostro Lorenzo Ferrari, Campione in carica del Campionato Italiano GT con Audi Sport Italia.

Per il 19enne emiliano non è la prima volta sul mezzo della Stella, con cui ha gareggiato sempre nel CIGT in Antonelli-AKM un paio di anni fa.

“Sono contento di aver trovato un trio del genere così forte - ha detto il capo del team, Christian Hohenadel - Jens è un Bronze dei più veloci, Lorenzo un astro nascente e 'Luggi' uno dei migliori di oggi".

“Non c'è bisogno di dire le qualità che abbiamo con la nostra Mercedes, spero e sono convinto che potremo lottare per la Gold Cup".

#40 SPS automotive performance Mercedes-AMG GT3: Jordan Love, Miklas Born, Yannick Mettler Photo by: SRO

Restando in casa Mercedes, anche la SPS Automotive Performance avrà due AMG in azione in Endurance Cup e una in Sprint Cup quest'anno, anche se al momento sono in via di definizione gli equipaggi.

"Le numerose restrizioni degli ultimi due anni ci hanno costretto a ridimensionare un po' il nostro programma motorsport. Nel GT World Challenge Europe, abbiamo trovato una nuova casa, in cui abbiamo anche avuto successo", afferma Stephan Sohn, team principal SPS.

"Vogliamo anche allargare di nuovo il nostro coinvolgimento in altre serie internazionali, in cui abbiamo gettato le basi per il nostro successo in passato. In tutte le serie, siamo in grado di fornire ai piloti professionisti, semi-professionisti e amatoriali un pacchetto competitivo".

"I piani non sono ancora completi, ma penso che saremo in grado di annunciare il nostro programma definitivo nel prossimo futuro".

#14 Emil Frey Racing Lamborghini Huracan GT3 Evo: Alex Fontana, Rolf Ineichen, Ricardo Feller Photo by: SRO

Nel frattempo, alla Emil Frey Racing mancava solamente un pilota da annunciare per il suo impegno Endurance.

Sulla Lamborghini Huracan #14 di Silver Cup salirà Tuomas Tujula assieme ai già confermati Konsta Lappalainen e Stuart White, facendo un ritorno al volante di una macchina del Toro dopo le esperienze nel Super Trofeo.

“Fare parte di un team del genere è qualcosa per cui ho lavorato in tutta la mia carriera, non vedo l'ora di entrare in pista e mostrare di cosa sono capace assieme alla squadra", afferma il finldandese.

#31 Team WRT Audi R8 LMS GT3: Ryuichiro Tomita, Frank Bird, Valdemar Eriksen Photo by: SRO

Infine registriamo un cambio di marchio per la Boutsen Ginion Racing, che per l'Endurance Cup dopo anni di BMW passerà ad Audi.

"Abbiamo avuto poco tempo per organizzarci, la scelta è ricaduta sull'Audi perché potremo avere una macchina da WRT, ma che gestiremo noi - ha rivelato il capo Olivier Lainé ad Endurance-Info - Andremo al Paul Ricard per i test e lì proveremo un paio di giovani per capire chi fa al caso nostro".

Confermati invece Karim Ojjeh e Benjamin Lessennes.