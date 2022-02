GTWC | Leipert debutta in Endurance Cup con la Lamborghini

Carica lettore audio

Nel 2022 la Leipert Motorsport farà il suo ritorno nel GT World Challenge Europe per prendere parte all'Endurance Cup.

La squadra tedesca godrà sel supporto da parte di Lamborghini Squadra Corse per la sua Huracan che schiera in Classe Silver.

I piloti designati sono Brendon Leitch, Dennis Fetzer, più un terzo ancora da trovare e che verrà annunciato nelle prossime settimane.

E' invece già sicuro di aggiungersi al trio Max Weering, protagonista del Lamborghini Super Trofeo in questi anni, che sarà il quarto concorrente in occasione della 24h di Spa-Francorchamps.

"Non vediamo l'ora di iniziare questa nuova sfida, abbiamo una squadra forte e un buon programma di test, quindi siamo ben preparati", hanno detto in coro i direttori del team, Marcel Leipert e Marc Poos.

"Correre nel GTWC Endurance era un passo in avanti logico per aprire la strada del GT3 ai nostri piloti del Lamborghini Super Trofeo. E' una cosa nella quale abbiamo creduto e lavorato per anni, l'eccellente collaborazione con Lamborghini Squadra Corse ci ha portati finalmente all'esordio in questa categoria e siamo ben lieti di presenziare nella più grande serie GT d'Europa".