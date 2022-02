GTWC | GetSpeed cala il tris di Mercedes per il 2022

Carica lettore audio

La GetSpeed Performance cala il tris di Mercedes per la stagione 2022 del GT World Challenge Europe, cui prenderà parte iscrivendosi in Endurance Cup.

La squadra tedesca schiererà la sue AMG GT3 nelle Classi PRO, Silver e Pro-Am, triplicando un impegno che era cominciato tre anni fa e che ora la vedrà puntare al vertice di ogni categoria.

"Nel GT World Challenge i migliori team competono ad altissimi livelli per anni, per cui siamo ben lieti di aumentare il nostro impegno per questa stagione", ha dichiarato il capo del team, Adam Osieka.

Per il momento c'è ancora riserbo sul nome dei piloti che affronteranno l'annata, ma già nei test ufficiali che si terranno al Paul Ricard tra un mese potremmo avere più chiara la situazione.

Arjun Maini, GetSpeed Performance Mercedes AMG GT3 Photo by: Alexander Trienitz