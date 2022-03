GTWC | Engel-Stolz-Schothorst il trio Mercedes-GetSpeed del 2022

Carica lettore audio

La GetSpeed Performance si presenterà al via dell'Endurance Cup del GT World Challenge Europe con una Mercedes per dare l'assalto al successo assoluto.

Grazie al sostegno della Casa tedesca, la AMG GT3 Evo #2 in livrea rosa BWT sarà in azione in Classe PRO con il trio formato da Maro Engel, Luca Stolz e Steijn Schothorst.

"Difficilmente avrei potuto desiderare una migliore combinazione di piloti per questa serie endurance così competitiva. Con questa formazione possiamo perseguire obiettivi ambiziosi", dice il capo della squadra Adam Osieka.

"Luca e Maro sono fra i migliori piloti GT3 e Steijn è un giovane promettente. Credo fermamente in una stagione emozionante e di successo nel GTWC".

#2 GetSpeed Mercedes-AMG GT3: Jim Pla, Nico Bastian, Olivier Grotz, Florian Scholze Photo by: SRO

Engel ha aggiunto: "Non vedo l'ora di iniziare la stagione e la collaborazione con GetSpeed. Con Luca e Stejin abbiamo una formazione fortissima. Ci siamo posti obiettivi alti, anche se il GTWC è certamente una delle serie più difficili del mondo".

"Siamo ben messi e ci prepareremo nel miglior modo possibile per poter avere voce in capitolo nella lotta per la vittoria".

Contento anche Stolz: "Ho corso con Maro per molto tempo ed è fantastico che tutto sia andato bene, portandoci ad approdare in GetSpeed. Ora andremo al Paul Ricard, e speriamo di trovare un buon set-up durante i test. Penso che una volta che ci saremo riscaldati un po', ci divertiremo molto durante la stagione".

"Nelle gare endurance conteranno moltissimo il gioco di squadra, la strategia e i pit-stop. Ecco perché sarà una sfida per tutti. Ma siamo in una buona posizione. Se tutto andrà bene, possiamo anche competere per la vittoria assoluta in una o due gare".

Schothorst conclude: "Questa sarà la mia prima stagione su una Mercedes e correre in un ambiente completamente nuovo è molto eccitante per me. Sono pronto per questa nuova sfida. GetSpeed è un team molto esperto e professionale. Ho anche due eccellenti colleghi".

"Il pacchetto complessivo è forte. Dovremo ancora conoscerci un po' e adattarci l'uno all'altro, ma abbiamo abbastanza tempo per farlo. Per tutte queste ragioni, sono sicuro che faremo una stagione molto buona".