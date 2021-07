24h di Spa: grandi ambizioni per Liberati con KCGM

Edoardo Liberati torna in azione questo fine settimana (29 luglio/1 agosto) per affrontare uno degli impegni più importanti di questa stagione. Un impegno che lo vedrà nuovamente al volante della Porsche 911 GT3 R del team KCMG con cui scenderà in pista nella 24 Ore di Spa Francorchamps.

Per Il pilota romano si tratterà della sua quarta partecipazione alla classica gara belga, valevole sia per il GT World Challenge Europe quanto per l'Intercontinental GT Challenge.

La prima apparizione di Liberati nella 24 Ore di Spa-Francorchamps risale al 2012 con una BMW Z4, mentre nel 2019, al volante di una Nissan GT-R NISMO GT3 schierata proprio dalla squadra di Hong Kong, vi ha ottenuto un miglior 18º piazzamento. Quindi nel 2020 vi ha preso parte con una Porsche, ancora con i colori del team KCMG.

A completare con Liberati un equipaggio Pro ci saranno lo svizzero Alexandre Imperatori e l'australiano Josh Burdon, assieme ai quali ha già preso parte quest’anno, pur senza molta fortuna, alla 24 Ore del Nürburgring.

Sullo storico circuito delle Ardenne (oltre sette chilometri di adrenalina pura), il pilota romano nutre delle ambizioni importanti. Specialmente alla luce di come sono andati i test collettivi, quando si è messo in luce al termine della prima giornata facendo segnare il miglior tempo assoluto.

"Arriviamo a Spa consapevoli di avere il potenziale giusto - ha commentato Liberati - Nei test di fine giugno sono stato il più veloce con la pioggia e anche in condizioni di asciutto siamo sempre rimasti tra i primi”.