24h di Spa: Caldarelli svetta con la Lamborghini nelle Libere

La 24h di Spa-Francorchamps si apre nel segno del Toro di Sant'Agata Bolognese: è infatti la Lamborghini del Team Orange 1 FFF Racing a centrare il miglior crono al termine delle Prove Libere sulle Ardenne, dove la pista si è presentata umida all'inizio, per poi asciugarsi strada facendo.

La Huracán #63 affidata a Dennis Lind, Andrea Caldarelli e Marco Mapelli chiude al comando in 2'19"030 grazie alla prestazione del pescarese, battendo proprio sul finire della sessione la BMW M6 #34 della Walkenhorst Motorsport condotta da Philipp Eng, Augusto Farfus e Nicky Catsburg, staccati per soli 0"146 dalla vetta.

Questi primi 90' di prove si sono rivelati davvero tiratissimi, se pensiamo che i primi 10 sono racchiusi in meno di mezzo secondo, con addirittura 23 macchine nello spazio di 1".

Il terzo tempo lo staccano invece i ragazzi del Team HRT, Maro Engel, Luca Stolz e Vincent Abril con la Mercedes #4, battendo per questione di centesimi le Porsche di GPX Racing (#12 Matt Campbell-Patrick Pilet-Mathieu Jaminet) e Rowe Racing (#98 Earl Bamber-Nick Tandy-Laurens Vanthoor).

Un'ottima figura la fa il team SPS, primo in Classe PRO-Am e sesto assoluto con la Mercedes #20 di Dominik Baumann-Colin Braun-Valentin Pierburg-George Kurtz, che chiudono a 0"3 dal leader e davanti alla Bentley #9 della K-Pax Racing con sopra Andy Soucek-Alvaro Parente-Rodrigo Baptista.

Raffaele Marciello-Felipe Fraga-Timur Boguslavskiy sono ottavi con la Mercedes #88 della AKKA ASP, mentre la prima Audi R8 è quella #32 del Team WRT affidata a Charles Weerts-Edoardo Mortara-Frank Stippler.

Completa la Top10 la Lamborghini #14 della Emil Frey Racing di Norbert Siedler-Ricardo Feller-Mikaël Grenier, coi loro compagni di squadra Giacomo Altoè-Albert Costa-Franck Perera che invece terminano al 22° posto.

La prima Ferrari è 11a grazie a James Calado, che con Alessandro Pier Guidi e Nicklas Nielsen è impegnato sulla 488 #51 di SMP Racing.

Concludendo il discorso PRO-Am, il secondo posto è di Jim Pla-Jean Luc Beaubelique-Fabien Barthez-Thomas Drouet al volante della Mercedes #87 della AKKA ASP, diciassettesimi assoluti e due posizioni davanti alla Aston Martin #188 della Garage 59 che Maxime Martin-Alex West-Chris Goodwin-Jonatham Adam piazzano sul podio virtuale di categoria.

Fra loro troviamo invece i migliori della Classe Silver Cup, ossia Juuso Puhakka-Patrick Assenheimer-Ricardo Sanchez-Ezequiel Perez Companc, che con la Mercedes #90 griffata Madpanda Motorsport si tengono dietro la Lamborghini #78 della Barwell Motorsport (Frederik Schandorff-Patrick Kujala-Alex MacDowall) e la Lexus #15 del Team Tech1 Racing (Thimothe Buret-Thomas Neubauer-Aurélien Panis).

Infine la Porsche #918 della Herberth Motorsport (Jurgen Haring-Dimitrios Kostantinou-Marco Seefried-Michael Joos) ha centrato il primato in Classe AM con dietro la Lamborghini #129 di Raton Racing (Christophe Lenz-Michael Petit-Stefano Costantini-Lucas Mauron) e la Bentley #108 della CMR (Matheu Clement-Romano Ricci-Stéphane Tribaudini-Stéphane Lémeret).

Da segnalare anche un incidente a "Les Combes" per un problema ai freni della Bentley #107 di Seb Morris (CMR) che ha causato una delle due bandiere rosse della sessione. L'altra è stata sventolata per via di una toccata fra la Ferrari #52 di AF Corse e la Mercedes #74 della RAM Racing.

Alle 15;15 sono in programma le PRE-QUALIFICHE

*In grassetto il nome del pilota che ha realizzato il miglior crono

