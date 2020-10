24h di Spa: 56 vetture nella entry-list di GTWC e IGTC

Saranno 56 le vetture che prenderanno parte alla 24h di Spa del 22-25 ottobre come gara valida per GT World Challenge Europe (Endurance Cup) ed Intercontinental GT Challenge.

Nell'elenco iscritti provvisorio pubblicato oggi dal promoter SRO Motorsport abbiamo 11 marchi rappresentati, con 28 equipaggi di Classe PRO, 12 iscritti in Silver, 13 di PRO-Am e 3 di Am Cup.

Sulle Ardenne, come detto, avremo in azione anche i protagonisti dell'IGTC, con 39 vetture che potranno prendere punti per il rispettivo marchio nella rincorsa al titolo costruttori.

La Aston Martin è rappresentata nelle Classi Silver e Pro-Am dalle Vantage #159 e #188 gestite dal team Garage 59, che potrà contare sulla presenza di Maxime Martin, mentre in casa Audi abbiamo un totale di 8 R8 LMS di Saintéloc Racing, Team WRT ed Attempto Racing.

5 sono invece le Bentley Continental di cui si occuperanno K-PAX Racing, CMR e Team Parker Racing, con Walkenhorst Motorsport e Boutsen-Ginion Racing che invece schierano le proprie BMW M6.

Per quanto riguarda le Ferrari, fari puntati sulle 488 di AF Corse, SMP Racing e HubAuto pronte a dare l'assalto alla Classe PRO, ma a queste si aggiungono le tre di PRO-Am sempre con AF Corse, Sky Tempesta Racing e Rinaldi Racing.

La Honda si presenta con una sola NSX GT3 EVO per Dane Cameron, Mario Farnbacher e Renger Van Der Zande - impegnati principalmente nell'IGTC - così come la Lexus con la RC F #15 della Tech1 Racing che vediamo in griglia nelle gare del GTWC, e la McLaren della Optimum Motorsport.

8 sono pure le Lamborghini grazie ai team Emil Frey Racing, Barwell Motorsport, Orange1 FFF Racing e Raton Racing.

I due costruttori col gruppo più nutrito di macchine al via sono Mercedes e Porsche. Le 10 AMG-GT3 verranno prese in carico da AKKA ASP, RAM Racing, JP Motorsport, SPS Automotive Performance, HTP Motorsport, HRT e Madpanda Motorsport, mentre le 11 911 GT3 R sono nelle mani di KCMG, GPX Racing, Dinamic Motorsport, ROWE Racing, Frikadelli Racing ed Herberth Motorsport.

24h di Spa: Entry List