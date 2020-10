24h di Spa: 10 Mercedes al via, AKKA e HRT con supporto ufficiale

Sono 10 le Mercedes che prenderanno parte alla 24h di Spa, in programma il weekend del 22-25 ottobre sul tracciato belga come round Endurance di GT World Challenge Europe e prova numero tre dell'Intercontinental GT Challenge.

Fra le AMG GT3, due godranno del supporto ufficiale della Casa della Stella: la #88 della AKKA ASP che sarà affidata al trio Timur Boguslavskiy-Raffaele Marciello-Felipe Fraga, e la #4 dell'Haupt Racing Team per Maro Engel-Luca Stolz-Vincent Abril, i quali avranno una livrea speciale per la loro macchina.

Entrambe le vetture sono quelle designate a dare l'assalto alla Classe PRO, ma tutti e due i team hanno comunque altri concorrenti impegnati nella corsa, con HRT che deve occuparsi pure della #5 di Silver Class per Sergej Afanasiev, Michele Beretta, Hubert Haupt e Gabriele Piana, mentre la AKKA ASP schiera la #87 di Pro-Am per Fabien Barthez, Jean-Luc Beaubelique, Thomas Drouet e Jim Pla, e la #89 Silver di Alex Fontana, Benjamin Hites e Lucas Légeret.

"Non vedo l'ora che arrivi la gara di Spa, che assieme alla 24h del Nürburgring è il più grande evento dell'anno - ha detto Marciello - Dopo la sfortunata prova al Nordschleife, sono ancora più motivato per Spa, dove andremo per vincere. Tuttavia, anche molti altri hanno questo obiettivo, quindi è importante essere perfettamente preparati. Sarà una gara lunga, con molte ore di corsa al buio e dobbiamo essere pronti nuovamente alle difficili condizioni meteo. Ci aspetta un fine settimana impegnativo, ma non vedo l'ora di cominciarlo".

Stolz ha aggiunto: "Sono davvero felice di essere di nuovo presente per la 24h di Spa. Questo è sempre uno dei momenti salienti della stagione. Per me sarà già la quinta partecipazione. Siamo molto fiduciosi per la gara e punteremo al podio. Dopo la difficile 24h del Nürburgring dobbiamo rifarci, ma siamo anche forti del podio ottenuto nel GTWC al Nürburgring, dimostrando di essere pienamente competitivi. I test sono stati positivi, sicuramente le condizioni saranno difficili perché, a causa del cambio di data della gara, c'è da aspettarsi un clima piuttosto freddo e piovoso. Tuttavia, siamo in una posizione molto buona".

Per quanto riguarda la Classe Silver, nella lista troviamo anche la Mercedes #84 della HTP-Winward Motorsport (Indy Dontje, Philip Ellis, Russell Ward) e la #90 della Madpanda Motorsport (Patrick Assenheimer, Max Hofer, Ezequiel Perez Companc).

In Pro-Am ci sono la #20 di SPS automotive performance (Dominik Baumann, Colin Braun, George Kurtz, Valentin Pierburg), il team RAM Racing con la #74 di Martin Konrad, Tom Onslow-Cole e Remon Vos, e infine la JP Motorsport che porta la #111 di Patryk Krupinski, Christian Klien, Mathias Lauda e Jens Liebhauser.

Stefan Wendl, capo di Mercedes-AMG Customer Racing: "Per noi la 24h di Spa è nuovamente uno dei momenti salienti della stagione. Corriamo con una nutrita schiera di dieci Mercedes-AMG GT3 per ottenere sia un buon risultato complessivo e sia il successo nelle varie classi. Inoltre, per alcuni dei nostri team e piloti, sono in gioco anche i titoli del GT World Challenge Europe. Come al Nürburgring di recente, mi aspetto una gara molto combattuta, in cui i dettagli minori saranno decisivi. A causa dell'insolita data in autunno, le ore notturne saranno maggiori, il che rappresenta un'ulteriore sfida per i nostri team. Ma ci siamo preparati molto bene anche grazie alle giornate di test di fine settembre".

24h di Spa: line-up Mercedes-AMG Motorsport