Maserati: la GT2 debutta al Paul Ricard con LP Racing

La Maserati GT2 è finalmente pronta a fare il suo esordio in pista nel campionato GT2 European Series, come annuciato a giugno in fase di presentazione.

La nuovissima vettura da corsa del Tridente era stata presentata a Spa-Francorchamps nel contesto della 24h e, come spiegato dai vertici della Casa emiliana, i mesi estivi sarebbero serviti per affinarne i dettagli arrivando poi al debutto nelle ultime gare previste in calendario.

A schierare la Maserati GT2, derivazione da competizione della MC20, sarà il team LP Racing di Luca Pirri Ardizzone, che già presenzia nel campionato di SRO Motorsports Group ed è grande amico del suo fondatore, Stéphane Ratel.

La data da segnare in calendario è quella del 6-8 ottobre, quando al Paul Ricard Leonardo Gorini e lo stesso Pirri saliranno a bordo dell'auto #12 per dare l'assalto alla Classe PRO-AM.

La Maserati GT2, che monta il motore V6 Nettuno, avrà il caratteristico colore blu metallizzato con la quale era stata mostrata al pubblico, arricchito da inserti bianchi e giallo-fluo, oltre all'immancabile Tridente sul tettuccio e il logo Maserati Corse sull'ala posteriore.

LP Racing, Maserati GT2 Photo by: LP Racing

"Sono molto contento di annunciare che LP Racing correrà con la nuova Maserati GT2 al Circuit Paul Ricard. Abbiamo seguito il progetto e lo sviluppo fin dall'inizio e deciso subito di partecipare al grande ritorno della Maserati nelle competizioni GT", afferma Pirri.

"Come pilota, avrò l'onore di guidare la vettura al fianco di Leonardo Gorini, che è un amico e un pilota incredibile con un grande potenziale. Fino a questo ultimo appuntamento della GT2 European Series, era in lotta per il titolo della classe AM 2023".

YCOM, che è stata incaricata da Maserati di sviluppare la GT2, ha utilizzato tutta la sua esperienza nel campo del motorsport per creare un prodotto senza precedenti in questa Classe GT2, quindi complimenti a loro".

"Avendo corso con la Maserati MC12 nel 2006, mi sento fortunato a ripresentarmi come Team Principal e pilota per sostenere questo grande ritorno. Abbiamo fatto un primo shake-down la scorsa settimana e la vettura ha un potenziale incredibile, ma la cosa che ci ha colpito di più è stata la facilità di utilizzo. Siamo convinti che la Maserati GT2 potrà ottenere grandi successi con una grande varietà di piloti".

LP Racing, Maserati GT2 Photo by: GT2 European Series

Gorini aggiunge: "Io e Luca siamo estremamente entusiasti di iniziare questa nuova avventura con la Maserati GT2. Abbiamo appena concluso due giorni di test durante i quali la macchina ha mostrato tutto il suo potenziale".

"Siamo impazienti e fiduciosi di vedere come si comporterà nell'ultimo round della GT2 European Series il prossimo fine settimana. Un grande applauso a Maserati Corse per l'ottimo lavoro svolto sulla vettura, che si guida e si presenta in modo sorprendente".