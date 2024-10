GT2 | Primi titoli per Maserati: i Campioni sono Prette e LP

A Barcellona, sul Circuit de Catalunya, si è chiusa con un bilancio estremamente positivo la prima stagione completa di Maserati nel campionato GT2 European Series 2024.

Per la Casa del Tridente arriva il titolo piloti nella Classe AM con Philippe Prette e la Maserati GT2 #2, e con LP Racing campione tra i team. Terzo posto finale per Alexandre Leroy con la Maserati GT2 #24 e per il team TFT Racing. Tra i Pro Am, secondo posto tra i piloti per Leonardo Gorini e Carlo Tamburini sulla Maserati GT2 #1 di LP Racing (seconda anche tra i team).

La stagione per Maserati parla di 16 pole position (6 tra i Pro Am e 10 tra gli Am), 12 vittorie (5 Pro Am, 7 Am), 7 secondi posti (2 Pro Am, 5 Am) e 5 terzi (5 Am).

#67 Dinamic Motorsport, Maserati GT2: Roberto Pampanini, Mauro Calamia Foto di: Maserati Media Center

Il fine settimana in Spagna porta altre due vittorie per Maserati: la prima arriva in Gara 1 grazie a Roberto Pampanini e Mauro Calamia con la Maserati GT2 #67 del team Dinamic Motorsport, oltre al secondo posto tra gli Am di Leroy con la vettura #24 di TFT Racing. In Gara 2, nella classe Am, il successo è firmato da Prette (dopo il ricorso presentato dal team LP Racing), mentre Leroy ottiene un’altra seconda posizione.

Gara 1

Nella prova del sabato, disputata sotto la pioggia, a passare per prima sotto la bandiera scacchi è stata la Maserati GT2 numero 67 di Calamia e Pampanini.

Dopo un positivo stint di quest’ultimo, Calamia, già campione del Trofeo Maserati nel 2014, è stato autore di una prova impeccabile, prendendo il comando e poi allungando fino ad arrivare a 12 secondi di vantaggio, festeggiando la prima vittoria nel campionato.

Quarto posto per la GT2 di Tamburini-Gorini, capaci di risalire dalla settima posizione iniziale. Tra gli Am, secondo posto per Alexandre Leroy, mentre Philippe Prette, dopo essere transitato al traguardo con il quarto posto assoluto e primo nella classe, è stato retrocesso per pit stop irregolare, chiudendo quarto di categoria.

#67 Dinamic Motorsport, Maserati GT2: Roberto Pampanini, Mauro Calamia Foto di: Maserati Media Center

Gara 2

La corsa della domenica, disputata con pista asciutta sotto il sole, ha visto Tamburini-Gorini, nonostante la pole position, chiudere in quinta posizione, attardati da una doppia penalità (10 secondi per un contatto alla partenza e 5 secondi per non aver rispettato i limiti della pista).

Dopo l’ottima prova del sabato, Calamia-Pampanini, scattati terzi in griglia, non sono riusciti a ripetersi e hanno tagliato il traguardo al nono posto, due caselle alle spalle di Philippe Prette, secondo nella Am class frenato da una penalità di 5 secondi scontata durante il pit stop per una manovra irregolare allo start.

Il verdetto della Am class è arrivato ore dopo la fine della corsa, dopo che la KTM #90, prima al traguardo, è stata squalificata in quanto non conforme al regolamento. In virtù di questa decisione degli Steward, Prette ha vinto la prova e conquistato i punti necessari per superare nella classifica piloti e team i rivali della Mercedes #87 (ritiratisi subito dopo la partenza a causa di un contatto) e laurearsi campione.

Allo stesso modo, Leroy, che aveva terminato in terza posizione, ha guadagnato un gradino sul podio. Sale di una casella nell’ordine d’arrivo anche la Maserati GT2 di Calamia-Pampanini che chiude quindi ottava.

#2 LP Racing, Maserati GT2: Philippe Prette Foto di: Maserati Media Center

“Abbiamo trionfato nella classifica finale piloti e team della Am class e sfiorato il titolo nelle altre due, lasciando il campionato aperto fino all’ultimo round dimostrando quanto sia competitiva Maserati GT2. Concludiamo la prima stagione completa nel campionato GT2 European Series ricca di emozioni", ha affermato Maria Conti, Capo di Maserati Corse.

"Eravamo consapevoli di aver sviluppato un’auto estremamente performante: ne sono la prova le 5 vittorie in Pro-Am Class e le 7 in Am Class, oltre ad essere il costruttore con il maggior numero di trionfi".

"È un grande orgoglio offrire ai team e ai piloti una vettura capace di distinguersi per le tecnologie all’avanguardia, le prestazioni significative e lo stile di guida unico. Questo è da sempre il nostro obiettivo nel mondo delle corse: far rivivere la passione e il DNA competitivo di Maserati in pista.”