GT2 | Pirri: "Vogliamo essere al via con due Maserati nel 2024"

E' ormai terminata da un paio di mesi la stagione della GT2 European Series, andata in archivio al Paul Ricard con l'esordio della nuovissima Maserati GT2.

A portare al debutto in gara l'auto del Tridente sono stati Luca Pirri Ardizzone e Leonardo Gorini, che a Le Castellet hanno subito messo in luce ottime caratteristiche dell'auto emiliana.

Oltre ad una Pole Position, al termine delle due gare sono arrivati un podio e un piazzamento in zona punti, e pazienza se si è verificato qualche intoppo nell'arco del weekend perché comunque gli uomini di LP Racing erano alla primissima esperienza con la Maserati e l'uscita francese serviva per gettare le basi in vista del prossimo anno.

Photo by: SRO #12 LP Racing, Maserati GT2: Leonardo Gorini, Luca Pirri

"E' stato un grandissimo onore essere scelti per riportare il marchio Maserati nel mondo delle corse e farlo centrando subito un podio è la realizzazione di un sogno iniziato 18 anni fa, quando gareggiai Zhuhai con la Maserati MC12", ha detto Pirri, pilota e capo di LP Racing.

"Essere Team Principal e aver corso sia con la MC12 che con la GT2 è una storia davvero unica. Sono stato molto felice di guidare con Leonardo, che finalmente ha potuto dimostrare il suo vero potenziale ottenendo la prima Pole Position in PRO-AM".

"Era la prima della sua carriera e lo ha fatto in grande stile al volante di questa nuovissima Maserati GT2. Leo è stato anche in testa al suo stint, sarà un forte contendente al titolo per il 2024".

Photo by: Maserati Media Center #12 LP Racing, Maserati GT2: Leonardo Gorini, Luca Pirri

Il 2024 è ormai dietro l'angolo e proprio dal Paul Ricard ricomincerà la lotta il 5-6 aprile. E' quindi chiaro che in Maserati e LP c'è voglia di farsi trovare prontissimi a lottare per le posizioni che contano fin da subito, e Pirri non nasconde le sue ambizioni.

"La nostra intenzione è quella di mettere in griglia due Maserati GT2 per l'inizio della stagione 2024 e vogliamo portare a casa qualche bel risultato per la Casa del Tridente".