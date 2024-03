GT2 | Maserati pronta per il 2024: Gorini-Tamburini il duo di LP

La Maserati è pronta a tornare in azione in GT2 European Series per prendere parte all'intera stagione 2024.

Dopo l'esordio avvenuto al Paul Ricard in occasione dell'ultimo evento del 2023, la GT2 del Tridente costruita sulla base della MC20 sarà schierata ancora una volta dalla LP Racing.

Non ci sarà il patron Luca Pirri al volante stavolta, bensì il confermato Leonardo Gorini assieme a Carlo Tamburini per dare l'assalto alla Classe PRO-AM della serie organizzata da SRO Motorsports Group.

La compagine diretta dal toscano è comunque molto esperta del campionato, dato che in precedenza aveva combattuto e vinto il titolo nella medesima categoria con l'Audi R8 LMS GT2, prima di iniziare la collaborazione con Maserati portando per la prima volta in una competizione la neonata vettura presentata in occasione della scorsa 24h di Spa-Francorchamps.

A Le Castellet il duo Pirri/Gorini aveva conquistato la Pole Position e un secondo posto in Gara 1, mentre in Gara 2 la Maserati era comunque riuscita a terminare in Top10 nonostante alcune difficoltà dovute a penalità.

Mentre lo svizzero Gorini si può definire ormai un esperto di questo campo, c'è grande attesa invece nel vedere come se la caverà il 19enne Tamburini, visto prima in azione con la Honda nel TCR Italy per poi affrontare lo scorso anno l'avventura nel GT Italiano con la BMW M4 di Ceccato Racing, con cui ha centrato i successi negli appuntamenti Sprint di Mugello e Monza.

LP Racing, Maserati GT2: Leonardo Gorini, Carlo Tamburini Foto di: LP Racing

"Sono molto contento di annunciare che la mia stagione 2024 si disputerà ancora con LP Racing. Sarà il terzo anno che correrò con la squadra italiana di Luca Pirri, un grande proprietario per la squadra e un mio caro amico", ha dichiarato Gorini.

"Sia come piloti che come team abbiamo grandi aspettative, in linea con la Pole ottenuta della Maserati al debutto al Paul Ricard nel 2023. Il mio obiettivo è quello di superare me stesso e di lottare per il titolo con il mio giovane e talentuoso compagno di squadra Carlo, che proviene dal GT3 italiano e sarà senza dubbio una grande aggiunta alla GT2 European Series".

Tamburini aggiunge: "Sono davvero grato per l'opportunità di correre con LP Racing e il mio compagno di squadra Leonardo nel GT2 European Series. Sarà la prima volta che gareggerò in Europa, ma grazie alla professionalità di tutti i membri del team e alla mia precedente esperienza in GT3 dovremmo puntare a ottimi risultati per tutta la stagione".

"La Maserati MC20 è una vettura nuova, ma è già velocissima e non vediamo l'ora di mostrarla. Infine, un grande ringraziamento a mio padre e ai miei sponsor, che insieme a Luca e Leonardo hanno reso possibile tutto questo. Non vedo l'ora di fare delle belle gare al Paul Ricard!"

Maserati GT2 Foto di: SRO

Proprio il tracciato francese ospiterà la prima tappa del campionato 2024 il fine settimana del 4-7 aprile; lì vedremo la Maserati, dotata della stessa livrea a sfondo blu con inserti bianchi e giallo-fluo, marchiata con il prestigiosissimo #1.

"Sono estremamente lieto di annunciare la formazione PRO-AM della Maserati di LP Racing per questa stagione e felicissimi di correre con la nuovissima vettura di un marchio iconico italiano", ammette il team principal Pirri.

"Abbiamo lavorato molto durante l'inverno per essere il più competitivi possibile fin dal primo evento al Paul Ricard. L'auto avrà il #1 per il titolo conseguito l'anno scorso in PRO-AM".

"Leonardo è tra i piloti non-professionisti più forti e in forma del settore e sarà affiancato dal giovane Carlo, che porterà tutto il suo entusiasmo e la sua voglia di imparare nella sua prima stagione europea".

Per tutti i tifosi Maserati e gli appassionati italiani, l'appuntamento da non perdere è il fine settimana del 17-19 maggio sul circuito 'Marco Simoncelli' di Misano Adriatico, dove la GT2 sarà di scena assieme al GT World Challenge Europe-Sprint Cup.