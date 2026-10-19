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GT2 European Series Portimão

GT2 | Maserati chiude in festa a Portimão, titoli a Härtling/Thilenius e Gialdini/Njor

Nelle ultime gare disputate all'Algarve, le vetture del Tridente dominano conquistando le Pole Position, vittoria assoluta in Gara 2 e ben 9 podi in totale con successi in Classe, mentre le coppie di Mercedes-SR/SchnitzelAlm e Ginetta-CMR si portano a casa gli ultimi trofei rimasti in ballo.

Francesco Corghi

Pubblicato: 19 ott 2026, 08:29

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#1 LP Racing, Maserati GT2: Louis Prette, Philippe Prette

Foto di: SRO

Maserati Corse 2026



Maserati Corse è impegnata nel campionato GT2 European Series 2026 con le sue vetture GT2: ecco tutti i contenuti speciali dedicati al Tridente

Si chiude nel segno delle Maserati la stagione 2026 del GT2 European Championship, che a Portimão ha visto le vetture del Tridente conquistare le Pole Position e portarsi a casa vittorie e podi nelle due gare disputate domenica.

Sul primo gradino del podio sono saliti anche i ragazzi di SR Motorsport by SchnitzelAlm in Gara 1, mentre Ethan Gialdini/Mikkel Njor conquistano il titolo della graduatoria assoluta, con David Thilenius/Jay Mo Härtling che mettono in tasca quello della Classe PRO/AM nonostante una collisione nel finale di Gara 2.

Partenza

Foto di: SRO

GARA 1

Con il GT World Challenge impegnato sabato sera, entrambe le gare conclusive dell'annata GT2 hanno avuto luogo domenica. Il tracciato dell'Algarve ha visto andare in scena un primo round davvero combattutissimo al mattino, conclusosi con una rocambolesca vittoria di Wilhelm Kühne/Moritz Wiskirchen.

La coppia della SR Motorsport by Schnitzelam ha beffato tutti quando la Safety Car è dovuta entrare attorno a metà gara per rimuovere la Ginetta di Lawrence Tomlinson, fermatosi a causa della rottura della trasmissione.

Fino a quel momento il dominio delle Maserati era stato pressoché incontrastato, con Antoine Potty - al rientro sulla #6 di i4Race dopo l'infortunio patito a Misano - che aveva mantenuto la leadership partendo bene dalla Pole Position, seguito dalla Ginetta-CMR #3 di Njor, capace di saltare davanti alla Maserati #18 di LP Racing condotta da Niccolò Pirri, che però poco dopo si è ripreso il 2° posto.

Con la Maserati #1 di Philippe Prette in rapida risalita verso la Top5, c'era da attendere solamente la girandola dei pit-stop per capire come si sarebbe evoluta la classifica, una volta terminati rifornimenti e cambi-pilota (per chi doveva effettuarlo).

#6 I4Race, Maserati GT2: Antoine Potty

Foto di: SRO

Incredibilmente, la Safety Car è invece entrata quando la Mercedes #110 aveva già smarcato il pit-stop e Wiskirchen, che si è di fatto ritrovato primo. Qui, però, anche la Direzione Gara ci ha messo del suo perché la vettura di sicurezza è stata mandata in pista davanti alla Maserati di Potty, perdendo una marea di tempo per poi far sfilare il gruppo riaccodandolo alla AMG.

La ripartenza è avvenuta con appena 8' sul cronometro e Wiskirchen è stato bravissimo a spingere per guadagnare il margine necessario a concludere in trionfo sotto la bandiera a scacchi, portandosi a casa anche la vittoria in Classe PRO/AM.

Potty ha provato a recuperare, ma ormai era tardi e il secondo posto assoluto è piuttosto amaro, seppur il francese festeggi il successo in Classe SILVER.

Terza nell'ordine la Maserati di padre-figlio, Philippe e Louis Prette, che sono secondi in Classe PRO/AM, stesso piazzamento ottenuto da Pirri/Stefan Rosina in SILVER con la Maserati #18 transitando quarti nell'ordine.

A Njor/Gialdini basta portare la loro Ginetta in Top5 per essere incoronati Campioni assoluti (terzi SILVER), seguiti dalla KTM-RTR Projects #89 di Mraz/Marioneck, vincitori della Classe MASTERS.

#7 DINAMIC Motorsport, Maserati GT2: Roberto Pampanini, Mauro Calamia

Foto di: SRO

Sul podio PRO/AM troviamo terza la Maserati #85 di Laura Van Der Hengel/Sarah Bovy (Iron Dames by SP Racing), mentre Mauro Calamia/Roberto Pampanini chiudono decimi sulla Maserati #7 di Dinamic Motorsport, dietro alle Mercedes di De Martin/Montserrat (NM Racing #115) e Thilenius/Härtling, che pagano una sanzione di 10" per un doppio sorpasso compiuto alla ripartenza dalla Safety Car andando oltre i track-limits.

Solo undicesima la Maserati di Thomas Yu Lee (LP Racing #8), il quale può comunque sorridere per il podio in Classe MASTERS nonostante una gara difficile.

Partenza

Foto di: SRO

GARA 2

La seconda ed ultima gara del weekend portoghese e della stagione è scattata nel pomeriggio all'insegna della Maserati della famiglia Prette. Il primo stint del poleman Louis è stato da applausi, allungando sensibilmente sui rivali in modo da consegnare poi il volante a papà Philippe rimanendo in testa anche dopo le soste.

Se la prima parte di gara non ha riservato grosse emozioni, tranne una partenza incredibile di Härtling che è passato dalla terza fila dello schieramento alla seconda posizione superando la KTM di Kofler e le Maserati di Rosina e Potty, è stata la seconda metà a regalare un paio di brividi, compreso un altro intervento della Safety Car.

Stavolta l'auto di sicurezza si è resa necessaria per spostare dalla ghiaia la KTM-MZR #898 di Max Grip, colpito violentemente al tornantino da un tentativo velleitario di sorpasso da parte di Ondrej Rokos (Mercedes-RTR Project #294), che poi si è beccato l'inevitabile Drive Through.

#18 LP Racing, Maserati GT2: Stefan Rosina, Niccolò Pirri

Foto di: SRO

La ripartenza è stata data con appena 60" sul cronometro e P.Prette ha spinto forte andando a vincere meritatamente gara e categoria PRO/AM davanti a Rosina/Pirri, in festa per quanto riguarda la Classe SILVER, dove hanno battuto con un sorpasso finale la Ginetta-CMR #3 di Njor/Gialdini, terzi assoluti.

Amaro invece il quarto posto generale di Potty, che si è visto costretto a scontare 15" di penalità al pit-stop per track-limits superati troppe volte nella prima parte di gara, ma comunque portando a casa un terzo posto SILVER con la Maserati di i4Race.

#8 LP Racing, Maserati GT2: Thomas Yu Lee

Foto di: SRO

In Top5 dopo una bella risalita c'è anche la Lamborghini-CMR #27 di Berthet/Dimitrov, seguita dalla Maserati di Yu Lee che vince in Classe MASTERS, e dalla Mercedes di De Martin/Montserrat.

10" per un contatto vengono comminati nel finale anche a Pampanini/Calamia scendendo noni dietro alla KTM di Mraz/Marioneck e davanti alla Ginetta di Tomlison/Simpson, coinvolta in un incidente nelle fasi conclusive con la Mercedes di Thilenius, che ha mandato entrambi in testacoda, ma senza privare del titolo PRO/AM la coppia della SR-SchnitzelAlm.

Solo 14a la Maserati delle Iron Dames Bovy/Van Den Hengel.

GT2 - Portimao: Classifica Gara 1

GT2 - Portimao: Classifica Gara 2

FOTOGALLERY - Le più belle immagini di Portimão





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