GT2 | Maserati carica per la prima: "È come tornare a casa"

Tre Maserati sono pronte a scendere in pista per il primo evento della stagione 2024 della GT2 European Series 2024.

Sul Circuit Paul Ricard il 5 e 6 aprile va infatti in scena la prima tappa della serie di SRO Motorsports Group e a rappresentare la Casa del Tridente ci saranno le due vetture iscritte dalla LP Racing e l'esemplare singolo della TFT Racing.

In pratica si torna sul luogo del... delitto, ovvero la pista di Le Castellet dove nell'ottobre dello scorso anno la Maserati di LP Racing guidata da Leonardo Gorini e Luca Pirri fece il suo esordio contro i rivali andando a conquistare una storia Pole Position e il podio nella prima delle due gare disputate.

Per la LP ci sarà ancora Gorini in coppia con Carlo Tamburini al volante della Maserati #1 iscritta alla Classe PRO-AM, mentre in AM vedremo all'opera Philippe Prette.

L'altra auto della Casa modenese alimentata dal motore Nettuno V6 90° biturbo e derivata dalla MC20 vedrà al volante il pilota belga Alexandre Leroy, anch'esso all'assalto della Classe AM, mentre bisognerà aspettare l'evento di Misano per vedere al debutto quella della Van Der Horst Motorsport con sopra Gerard Van Der Horst.

Nel frattempo i vertici del Tridente non vedono l'ora di prendere parte alla stagione, come osserva il Capo di Maserati Corse, Giovanni Sgro, fresco di successo coi suoi uomini in Formula E a Tokyo.

LP Racing, Maserati GT2: Leonardo Gorini, Carlo Tamburini Foto di: LP Racing

“Per Maserati, vedere tre vetture al via di un campionato GT è come tornare a casa. Nel corso dell’anno si aggiungeranno altri team che hanno acquistato la nostra auto e questo ci rende ancora più orgogliosi e desiderosi di vedere Maserati GT2 tornare a occupare un posto in griglia nei campionati GT di tutto il mondo", afferma Sgro.

"Siamo nati in pista e le competizioni sono parte di noi fin dagli esordi del marchio nel mondo dei motori".

"Negli ultimi anni Maserati ha delineato una precisa strategia per riportare il Tridente nelle competizioni e oggi siamo felici di poter offrire ai nostri clienti una vettura di carattere, perfetta sintesi tra tecnologia avanzata e prestazioni eccezionali, un prodotto che risponde alle richieste dei consumatori motorsport, team privati e gentleman driver, a cui questa categoria è rivolta".

"Questa serie è ideale per noi e per la nostra auto e risponde all’obiettivo di Maserati di portare in pista prodotti eccezionali come la nostra MC20, capaci di trasformarsi in perfette creazioni racing, massima espressione delle migliori caratteristiche che contraddistinguono la nostra produzione sportiva di serie".

"Non vediamo l’ora di vedere la Maserati GT2 in azione in gara, esattamente dove merita di essere”.

TFT Racing, Maserati GT2 Foto di: GT2 European Series

In ottica prima uscita in Francia, la Maserati Corse ha anche annunciato una nuova collaborazione per il suo programma GT2 con la Shell.

“Shell e Maserati condividono la stessa passione per l’innovazione e l’eccellenza, come dimostra la nostra collaborazione tecnica che dura da 15 anni, e per questo siamo felici di essere sponsor di Maserati GT2 nella GT2 European Series", commenta il Responsabile Marketing dell'azienda petrolifera, Max Weskamm.

"La collaborazione prevede la fornitura dell'olio motore Shell Helix Ultra Maserati 5W-40 per la vettura da corsa derivata dalla MC20 e il primo riempimento per la versione stradale dello stesso modello".

Maserati GT2 dettaglio del volante Foto di: Davide De Martis

IL PROGRAMMA

Al Paul Ricard la giornata di giovedì sarà riservata a chi vorrà effettuare test, in programma dalle 13;00 alle 15;00, mentre si comincia a fare sul serio venerdì con le prove che serviranno a preparare le due Qualifiche del tardo pomeriggio, utili per definire le griglie di partenza.

Sabato infine è la giornata delle due gare da 50', visibili sul canale YouTube ufficiale del campionato, ma vediamo in dettaglio tutti gli orari delle attività in pista.

GIOVEDI' 4 APRILE

Test: 13;00-15;00

VENERDI' 5 APRILE

Prove Libere: 9;00-10;00

Pre-Qualifiche: 13;20-14;20

Qualifica 1: 17;30-17;50

Qualifica 2: 18;00-18;20

SABATO 6 APRILE

Gara 1: 13;05 (50')

Gara 2: 18;45 (50')