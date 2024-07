GT2 | Maserati al 2° posto ad Hockenheim con qualche rimpianto

Il circuito di Hockenheim, in Germania, che ha ospitato il quarto appuntamento stagionale della GT2 European Series, registra il secondo posto assoluto in Gara 1 di Philippe Prette, sulla Maserati GT2 numero 2 di LP Racing, che gli vale la vittoria in Classe AM.

Si tratta del migliore risultato del fine settimana per le vetture della Casa del Tridente, con Prette che conquista anche il terzo posto della categoria in Gara 2, mentre giù dal podio rimangono sia Alexandre Leroy nella medesima classe, con la Maserati #24 di TFT Racing, sia Leonardo Gorini e Carlo Tamburini in PRO/AM, con la Maserati GT2 #1 di LP Racing.

Partito da una straordinaria pole position assoluta in Gara 1, Prette deve cedere la testa della corsa nella prima parte, rendendosi però protagonista di un ottimo recupero, anche grazie ad un abile pit stop.

Il portacolori di LP Racing taglia il traguardo al secondo posto assoluto, festeggiando così la vittoria nella Classe AM, la sua quarta stagionale.

In Gara 2, il monegasco parte dalla pole di classe, ma è costretto a un rientro ai box nei primi giri, allontanandosi dalla lotta per la vetta.

Il finale di corsa, però, complice anche l’ingresso della Safety Car che ricompatta il gruppo, permette al portacolori di LP Racing di conquistare la terza posizione nella AM, rilanciandosi così nella classifica generale.

#1 LP Racing, Maserati GT2: Carlo Tamburini, Leonardo Gorini, #24 TFT Racing, Maserati GT2: Alexandre Leroy

Nella medesima classe, Alexandre Leroy, giunto in Germania da leader della graduatoria, si deve accontentare di un duplice quinto posto, complice una penalizzazione di 12" in Gara 1 per pit-stop troppo veloce e un contatto nelle fasi finali di Gara 2 mentre era in lotta per la testa.

Il quarto posto di Classe PRO/AM in Gara 2 riscatta solo parzialmente un fine settimana complicato per Gorini-Tamburini già in qualifica.

I portacolori di LP Racing sono costretti a due partenze dalle retrovie, ma in Gara 1 il tentativo di rimonta si conclude nei primi giri, a causa di un contatto che ne determina il ritiro.

Maggior fortuna ha il grande recupero nella seconda prova, iniziata dalla pit lane, che porta Gorini e Tamburini a tagliare il traguardo al settimo posto assoluto, quarto di classe.

#2 LP Racing, Maserati GT2: Philippe Prette Foto di: SRO

“E' stata una giornata positiva in pista con la Maserati GT2: a Hockenheim la nostra vettura si è comportata bene, portando a casa un secondo posto in Gara 1. Ad ogni gara la Maserati GT2 riesce sempre a essere una presenza fissa nelle prime tre posizioni e i nostri clienti hanno tra le mani un prodotto all’altezza della competizione e capace di regalare emozioni uniche", ha dichiarato Giovanni Sgro, Capo di Maserati Corse.

"In passato Maserati ha impresso il suo nome nelle pagine più importanti dei campionati FIA GT e dopo il nostro recente ritorno in pista siamo soddisfatti nel ritrovare il Tridente tra i protagonisti ad ogni appuntamento della GT2 European Series 2024".

"E' un grande orgoglio per noi poter offrire ai team e ai gentleman driver una vettura capace di distinguersi e di garantire tecnologie all’avanguardia, prestazioni significative e uno stile di guida unico e inconfondibile".

"Questo è da sempre il nostro obiettivo per la nostra produzione racing così come per quella di serie. Ora ci godiamo la pausa estiva e attendiamo la tappa italiana di Monza a settembre”.

Il prossimo appuntamento, il quinto della stagione, è in programma in Italia, all’Autodromo di Monza, dal 20 al 22 settembre.