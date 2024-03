GT2 | LP Racing raddoppia: ecco la Maserati di Prette

Come promesso, saranno due le Maserati che la LP Racing porterà sulla griglia di partenza della GT2 European Series per la stagione 2024.

Il team principal Luca Pirri lo aveva già preannunciato al termine della passata annata, quando al Paul Ricard fece esordire la prima vettura del Tridente portandola a podio assieme a Leonardo Gorini: per la nuova avventura le auto sarebbero diventate due, disse allora il toscano.

Dopo la conferma proprio di Gorini assieme al neoarrivato Carlo Tamburini al volante della Maserati #1, ecco arrivare anche la #2 di Philippe Prette, iscritto alla Classe AM.

Prette sarà al debutto nella serie dopo aver trascorso diversi anni nel Ferrari Challenge e gareggiato pure nel GT World Challenge Europe con la McLaren della Garage 59.

#2 LP Racing, Maserati GT2: Philippe Prette Foto di: LP Racing

"Sono molto felice di far parte di questo team e di fare una nuova esperienza con la Maserati - afferma il francese - Ho provato la macchina ed è fantastica, e sono contento di correre con la squadra vincitrice del campionato GT2 in una serie che al momento è in un ottimo stato".

Pirri ha aggiunto: "Philippe è un noto vincitore del Ferrari Challenge e riteniamo che ora sia pronto a competere nel più veloce campionato GT per piloti non professionisti. Siamo certi che sarà un uomo da tenere d'occhio per il titolo AM nella prossima stagione".

Con le due Maserati di LP Racing, diventano quindi quattro in totale le auto della Casa modenese, che sarà rappresentata anche da Van Der Horst Motorsport e TFT Racing.