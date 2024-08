GT2 | La Maserati di Calamia-Pampanini in arrivo per Monza

Un'altra Maserati si appresta a fare il proprio debutto in GT2 European Series per il prosieguo della stagione 2024.

Mauro Calamia e Roberto Pampanini saranno i prossimi a scendere in pista condividendo la vettura del Tridente basata sulla MC20, aggiungendosi alle due schierate dal team LP Racing, più la singola della TFT Racing, già attive nella serie di SRO Motorsports Group da inizio anno.

Calamia, titolare dell'omonima officina di carrozzeria svizzera, ha appena ricevuto la sua Maserati ed ora sono cominciati i preparativi per essere in pista a Monza per il prossimo evento del campionato, previsto per il fine settimana del 20-22 settembre.

Il rossocrociato, fra le altre cose già protagonista del Maserati Trofeo World Series con titolo 2014 in bacheca, in questi ultimi anni ha fatto esperienze soprattutto sulle Porsche GT3 e GT4, ed ora farà il cosiddetto tuffo nel passato tornando al marchio emiliano assieme al 56enne Pampanini, altro esperto del mondo GT.

#12 Maserati GT2: Mauro Calamia, Roberto Pampanini Foto di: Berzerk Design

"Si ritorna in pista con la Maserati MC20 GT2! Dopo un anno di attesa, finalmente e arrivata la bellissima vettura e stiamo preparando il tutto per la gara del campionato GT2 a Monza", ha commentato Calamia tramite le pagine social della sua azienda.

La creazione della livrea è stata affidata al noto studio Berzerk Design che ha sfornato davvero un bell'esemplare di Maserati GT2, la cui base nera è contornata da fasce dorate che si estendono dalla fiancata attorno a tutto il muso, comprendendo anche il tettuccio su cui fanno bella mostra i loghi Maserati Corse e Calamia Carrosserie in bianco.

Il duo Calamia/Pampanini porterà in pista la Maserati GT2 con il #12 e verrà inserito nella Classe PRO/AM, essendo lo svizzero categorizzato Silver, mentre il suo compagno è Bronze.