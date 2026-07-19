GT2 | KTM e Ginetta in trionfo a Misano, vittoria Masters e podi PRO/AM per Maserati

Il terzo round della GT2 European Series andato in scena nel fine settimana di Misano ha visto KTM e Ginetta conquistare i successi a livello assoluto, seguite dalle ottime Mercedes, mentre le Maserati portano a termine un evento più difficile del previsto con piazzamenti e punti preziosi.

Le vetture del Tridente gestite da LP Racing e Dinamic Motorsport hanno ottenuto trofei nelle categorie Masters e PRO/AM, mentre quella di I4Race si è dovuta ritirare per un incidente occorsole in Gara 1 che ha precluso la partenza in Gara 2.

#6 I4Race, Maserati GT2: Antoine Potty Foto di: Davide Cavazza

GARA 1

Luca Pirri e Célia Martin si erano aggiudicati il primo round del weekend romagnolo, andato in scena sabato pomeriggio sotto un caldo sole e senza risparmiare colpi di scena, compreso l'ultimo che ha visto la squalifica della Maserati #18 per essere risultata sottopeso di 13kg.

Al via il poleman Antoine Potty ha tenuto la prima posizione con la Maserati #6 della I4Race, ma nel corso della tornata d'apertura si è trovato a dover cedere la leadership alla Ginetta #3 del pimpante Mikkel Njor, salvo poi rispondere al rivale della CMR già al secondo giro, cominciando a guadagnare terreno sugli inseguitori.

Tra questi, la debuttante Martin che a sua volta è salita seconda con la Maserati-LP Racing #18 passando la G56, mentre per la Top5 si è acceso un bel duello tra gli altri piloti di LP Racing, ossia Stefan Rosina con l'Audi #88 e le Maserati di Thomas Yu Lee e Philippe Prette, incalzati da Adrian Ferrer che al giro 3 è riuscito a scavalcare Prette mettendo sesta la Mercedes-NM Racing #116.

Al 5° giro Yu Lee è stato protagonista di un testacoda che gli ha fatto perdere terreno, ma il colpo di scena di giornata si è verificato al giro 7, quando Potty - a causa di un problema ai freni - è finito dritto contro le barriere al 'Tramonto', demolendo la sua Maserati, ma fortunatamente uscendone senza conseguenze fisiche gravi.

La Safety Car è stata mandata in pista, ma ben presto è risultata evidente la necessità di sistemare le protezioni, per cui bandiera rossa e tutti ai box per quasi 45' in attesa che gli addetti completassero il lavoro.

La nuova ripartenza è avvenuta al giro 12 con poco meno di 30' sul cronometro: la Martin ha difeso il primato dagli attacchi dei rivali, poi sono cominciate le soste ai box e ad uscire in testa è stata nuovamente la Maserati #18 passata in mano a Pirri, il quale ha cominciato a guadagnare sull'Audi di Lorenzo Marcucci, con Kyffin Simpson terzo e minaccioso con la Ginetta.

#1 LP Racing, Maserati GT2: Philippe Prette Foto di: Davide Cavazza

Nella sosta di Ferrer, la Mercedes #116 ha accusato un problema e quindi la gara ha perso un potenziale protagonista per il podio, ma la classifica ha subìto altri cambiamenti per via di alcune penalità piuttosto pesanti, come il Drive Through comminato a Simpson per infrazione alla ripartenza, unito a +5" per track limits non rispettati, cosa che ha colpito anche la Maserati #8 di Niccolò Pirri e Yu Lee, e al Drive Through arrivato pure per la Mercedes-SR Motorsports di Thilenius/Hartling per infrazione in regime di SC.

L'ultimo sussulto lo ha regalato Marcucci al penultimo passaggio: dopo essersi rifatto sotto a Pirri, il ragazzo di LP ha attaccato e superato la Maserati del suo team principal al 'Curvone', salvo poi girarsi in testacoda al 'Carro' lasciando quindi la coppia Pirri/Martin sotto la bandiera a scacchi.

Nel post-gara, la squalifica alla coppia italo-francese consente quindi di festeggiare a livello assoluto e in Classe PRO/AM la KTM-MZR Motorsport #119 di Aigner/Kofler.

Secondi Rosina/Marcucci sull'Audi-LP #88 primi in SILVER, il podio generale viene completato da Kuhnel/Wiskirchen con la Mercedes-SR Motorsport #110 che portano seconda in PRO/AM.

LP Racing si consola con il quarto posto generale di Prette sulla Maserati #1, ereditando il successo in Classe MASTERS, con i loro compagni di team Lee/N.Pirri in Top5 a completare il podio PRO/AM al volante della Maserati #8.

La Top10 annovera anche Tomlison/Simpson (Ginetta-CMR #62), Rokos/Lisa (Mercedes-RTR #294), Van Den Hengel/Bovy (Porsche-Iron Dames SP #85), Grip/Russel (KTM-MRZ #898) e Thilenius/Hartling (Mercedes-SR SchnitzelAlm #111).

Gara durissima infine per Mauro Calamia/Roberto Pampanini e la Maserati #7 di Dinamic Motorsport, in 13a posizione e 7a in PRO/AM dopo aver preso alcune penalità per track limits e infrazioni durante la Safety Car.

#8 LP Racing, Maserati GT2: Thomas Yu Lee, Niccolò Pirri Foto di: Davide Cavazza

GARA 2

Gara 2 si è svolta domenica mattina e la griglia di partenza ha perso la Maserati di Potty, troppo danneggiata dall'incidente di Gara 1 e quindi impossibilitata a schierarsi.

Al via è subito fuga delle Mercedes condotte da Wieskirchen e Hartling, inseguite dalle Maserati di Prette e Calamia, più indietro un testacoda di Niccolò Pirri costringe il pilota di LP Racing ad una sosta ai box già al 5° giro, per poi accodare la propria Maserati al gruppo con ritardo.

Primo colpo di scena nella tornata successiva, quando Wieskirchen rallenta per un problema tecnico, lasciando ad Hartling la testa della corsa. Intanto Prette, saldamente al comando della categoria Masters, abbassa il ritmo e da terzo assoluto si ritrova settimo, con Luca Pirri che invece combatte per riportare la propria Maserati in Top10.

Esaurita la girandola delle soste, Hartling lascia il volante a Thilenius con un bel margine sugli inseguitori, ma Mikkel Njor, salito sulla Ginetta-CMR #3 al posto di Ethan Gialdini, comincia a spingere e farsi largo superando la Maserati di Roberto Pampanini salendo secondo.

Il danese guadagna su Thilenius ad ogni giro, fino a raggiungerlo e a superarlo per poi involarsi verso un successo comodo e meritato a livello assoluto e in Classe SILVER, seguito dall'Audi-LP Racing #88 di Rosina/Marcucci che con pazienza ha rimontato fino alla seconda piazza, sfilandolo alla Mercedes-SR SchnitzelAlm di Thilenius/Hartling, che si è accontentata del terzo gradino del podio generale avendo comunque in mano la vittoria in Classe PRO/AM.

#7 Dinamic Motorsport, Maserati GT2: Roberto Pampanini, Mauro Calamia Foto di: Davide Cavazza

Questo anche grazie all'incredibile episodio che ha visto la Mercedes-NM #115 di Montserrat/De Martin venire a contatto con la Maserati di Thomas Yu Lee in uscita dalla 'Quercia', finendo contro le barriere per un mesto ritiro, mentre l'asiatico di LP Racing era finito nelle retrovie per un testacoda in uscita dai box.

Nella Classe MASTERS ulteriore colpo basso per Maserati e LP Racing quando la KTM di Marius Aigner ha centrato in pieno Prette alla staccata della 'Quercia', danneggiandogli la posteriore sinistra quando mancavano due giri al termine.

Questo ha consegnato il successo alla KTM-RTR Project #89 di Mraz/Kajaia che si è quindi riscattata dopo aver saltato Gara 1 per problemi, con la Top5 che annovera anche la Mercedes-NM Racing #116 di Ferrer dopo una rimontissima dalle retrovie.

Alla fine le uniche due Maserati superstiti a vedere la bandiera a scacchi sono la #18 di L.Pirri/Martin in sesta posizione e seconda MASTERS, seguita dalla #7 di Calamia/Pampanini che è seconda PRO/AM, precedendo la Ginetta-CMR #62 di Tomlison/Simpson, la KTM-MZR #898 di Grip/ e la Porsche-Iron Dames SP #85 di Van Den Hengel/Bovy a chiudere la Top10.

GT2 EUROPEAN SERIES - Misano: Classifica Finale GARA 1

GT2 EUROPEAN SERIES - Misano: Classifica Finale GARA 2