GT2 | Ginetta domina a Zandvoort, Prette Campione Masters con la Maserati

Philippe Prette è il primo Campione ad essere incoronato nella stagione 2026 della GT2 European Series, che a Zandvoort ha visto le Ginetta dominare in lungo e in largo tra Qualifiche e gare.

Mentre la coppia Gialdini/Njor si è imposta a livello assoluto e in Classe SILVER in entrambi i round olandesi, il monegasco della LP Racing non ha fatto calcoli e con grande grinta ha conquistato due vittorie nella categoria MASTERS al volante della Maserati #1, confermandosi Re per il terzo anno di fila.

La Ginetta svetta anche in PRO/AM, dove un successo va anche alla KTM, mentre tornano sul podio del lotto anche le Maserati di LP Racing e Dinamic Motorsport.

Partenza di Gara 1

GARA 1

Il grande sabato di marca Ginetta è stato appannaggio di Ethan Gialdini e Mikkel Njor, che al volante della G56 #3 preparata dal team CMR hanno condiviso la vittoria in Gara 1 davanti ai compagni di squadra Mike Simpson e Lawrence Tomlinson con la #62.

Gialdini è scattato benissimo dalla Pole Position mantenendo il primato senza particolari patemi, consegnando il volante della vettura inglese a Njor per la seconda parte che li ha visti transitare in solitaria sotto la bandiera a scacchi, svettando a livello assoluto e in Classe SILVER.

Più sudato invece il secondo posto di Tomlison/Simpson, vincitori della categoria PRO/AM, i quali hanno dovuto risalire la china dalla Top5 fino al sorpasso al penultimo giro messo a segno ai danni dell'Audi #88 di Rosina/Marcucci (LP Racing), che si sono dovuti accontentare del terzo gradino del podio assoluto e della piazza d'onore in SILVER.

La giornata di grandi sorrisi e festeggiamenti in casa LP Racing è proseguita con la vittoria autoritaria di Prette in Classe MASTERS: scattato dalla seconda fila e in odore di podio assoluto, il monegasco ha subito messo in riga il rivale di categoria Viktor Mraz, che aveva inizialmente superato la Maserati #1, tornata poi davanti alla KTM #89 di RTR Project con un sorpasso di forza in curva 1 dopo una manciata di giri.

Terminata la girandola delle soste, Prette ha dovuto cedere il podio generale alla Ginetta di Tomlison, ma ha mantenuto comodamente il quarto posto al traguardo che significa anche primo dei MASTERS, mentre Vraz/Marioneck hanno dovuto cedere la Top5 all'arrembante Maserati #8 di Yu Lee/Pirri, che regalano a LP Racing il secondo posto della categoria PRO/AM.

Al settimo ed ottavo posto troviamo le Mercedes di Thilenius/Härtling (#111 SR Motorsport by SchnitzelAlm) e De Martin/Montserrat (#115 NM Racing), rispettivamente terza e quarta PRO/AM, seguite dalla KTM-MZR #119 di Aigner/Kofler in rimonta dalle retrovie dopo essere stata mandata in testacoda al primo giro da un contatto avvenuto in curva 4 con la Lamborghini-AKF Motorsport #24 di Oliver Freymuth, sanzionato con un Drive-Through che lo relega ultimo.

Completano la Top10 Mauro Calamia/Roberto Pampanini al volante della Maserati #7 di Dinamic Motorsport, sesti PRO/AM, con dietro Rokos/Lisa (Mercedes-RTR #294), Grip/Russel (KTM-MZR #898), Kühne/Wiskirchen (Mercedes-SR/SchnitelAlm #110) e Patric Michellier (Ferrari-CMR #73).

Non è invece riuscita a schierarsi la Maserati di Laura Van Den Hengel e Sarah Bovy: al termine della Qualifica 2, la vettura #85 di Iron Dames by SP Racing ha accusato un problema al cambio impedendo alla coppia di partecipare al primo round del fine settimana.

#8 LP Racing, Maserati GT2: Thomas Yu Lee, Niccolò Pirri

GARA 2

Anche in Gara 2 di domenica mattina le Ginetta hanno dato spettacolo, ma con una trama piuttosto differente rispetto alla prima uscita perché stavolta la vittoria di Gialdini/Njor è arrivata in rimonta dalla sesta posizione e grazie anche a guai altrui.

Al via Reinhard Kofler ha preso il comando con la KTM-MZR #119, seguito dalla Ginetta di Simpson e dalla Mercedes di Wiskirchen. Calamia ha invece tenuto a bada proprio Njor nel duello per il quarto posto, prima di cedergli la posizione momentaneamente. Questo perché il danese è parso accusare un momentaneo calo di prestazioni, che lo hanno fatto scendere sesto, superato dalla Maserati dello svizzero e dalla Mercedes di Jay Mo Hartling.

La gara si è accesa dopo una decina di giri, con Sarah Bovy pimpante che ha cominciato a recuperare sui rivali salendo dal nono al settimo posto, salvo poi incappare in un problema alla ruota posteriore destra poco prima della sosta che ha messo nuovamente K.O. la Maserati delle Iron Dames.

Nel frattempo, davanti è stato Simpson a rompere gli indugi attaccando e superando Kofler al giro 11 per balzare in testa, poco prima di rientrare ai box per la sosta e il cambio pilota.

In questi frangenti, con i tempi imposti differenziati dagli handicap, a tornare davanti è stata la KTM #119 passata in mano a Marius Aigner, seguito dalla Maserati di Pampanini e dalle Ginetta di Tomlison e Giardini.

Nella lotta per la Classe MASTERS, Prette si è invece ritrovato secondo (nono generale) dietro alla KTM #89 del rivale diretto Mraz, in quel momento sesto e quindi capace di mantenere aperti i giochi per il titolo.

#7 Dinamic Motorsport, Maserati GT2: Roberto Pampanini, Mauro Calamia

I giri finali sono stati piuttosto divertenti, con le Ginetta che hanno ben presto scalato la classifica superando un Aigner in caduta libera nelle tornate conclusive, ma la doccia fredda è giunta al penultimo passaggio, con la G56 #62 di Simpson/Tomlison sanzionata con uno Stop&Go per essere stata riavviata ai box - durante la sosta - con l'ausilio di una batteria esterna.

La penalità è diventata cronometrica al traguardo e i 34" fanno scendere il duo di CMR dal secondo al settimo posto, mentre in piazza d'onore dietro a Gialdini/Njor giunge proprio Prette, scatenato nel finale andando a riprendere Mraz scavalcandolo, in modo da conquistare con un evento d'anticipo il titolo MASTERS.

La KTM-MZR #119 di Aigner/Kofler alla fine è quarta, aggiudicandosi comunque il successo in Classe PRO/AM, mentre sale in Top5 l'Audi-LP Racing #88 di Rosina/Marcucci, seconda della categoria SILVER.

Sesta a denti strettissimi la Maserati-Dinamic #7 di Calamia/Pampanini, i quali tornano sul secondo gradino del podio PRO/AM davanti alla Ginetta dei già menzionati Tomlison/Simpson, con Yu Lee/Pirri che recuperano un ottavo posto generale in extremis al volante della Maserati-LP #8.

In difficoltà nella seconda parte di gara, alla fine la Mercedes-SR/SchnitzelAlm di Thilenius/Härtlin conclude nona, mentre Grip/Russel completano il podio MASTERS terminando decimi al volante della KTM-MZR #898.

#1 LP Racing, Maserati GT2: Philippe Prette

Nel parco chiuso, ovviamente, festa grande per Prette, che quindi si conferma Campione della categoria dopo aver centrato i successi di 2024 e 2025, sempre con la Maserati di LP Racing.

"La vittoria in Gara 1 non è stata affatto male! Ma sapevamo che non potevamo mollare fino alla fine, quindi la speranza era fare bene anche in Gara 2. Non erano le condizioni migliori, visto il vento che mi faceva avvertire parecchi movimenti in vettura, ma è anche un lato divertente della guida", ha commentato il veterano di Monaco con un sorriso smagliante.

"Sono contentissimo, il titolo è arrivato sulla mia pista preferita e non ci siamo risparmiati. Significa molto per me, anche per il duro lavoro fatto con il team e Maserati per affrontare questo bellissimo campionato. Ringrazio anche SRO per l'organizzazione, complimenti a tutti".

GT2 EUROPEAN SERIES - Zandvoort: Classifica di Gara 1

GT2 EUROPEAN SERIES - Zandvoort: Classifica di Gara 2