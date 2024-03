GT2 | Ecco la terza Maserati del 2024: è di TFT Racing per Leroy

Non c'è due senza tre, si suol dire, ed ecco arrivare un'altra Maserati sulla griglia di partenza della GT2 European Series.

Dopo le vetture del Tridente basate sulla MC20 iscritte da LP Racing e Van Der Horst Motorsport, oggi è la volta dell'esemplare appena arrivato in casa TFT Racing per la stagione 2024.

La squadra francese, impegnata principalmente in Porsche Carrera Cup France da diversi anni, affronterà una nuovissima sfida nella serie di SRO Motorsports Group con il pilota belga Alexandre Leroy, che sarà al volante della Maserati in Classe AM.

TFT Racing, Maserati GT2 Foto di: GT2 European Series

Appena giunta a destinazione dagli stabilimenti di Modena, la TFT ha preso subito in mano la propria Maserati GT2 per un breve shakedown sul tracciato di Barcellona con Leroy al volante.

A seguire, l'auto è stata decorata mantenendo il nero carbonio di base, sul quale spiccano le righe giallo-fluo sulla fiancata e nella parte centrale della carrozzeria, con il logo di All Exclusive Car Racing Team ad apparire in grande come partner della squadra transalpina, che quindi rimane fedele ai propri colori usati anche con le Porsche.

TFT Racing, Maserati GT2 Foto di: GT2 European Series

"Questa livrea vi sembra familiare? Sì, abbiamo optato per un design simile a quello delle nostre vetture di Porsche Cup. È desiderio del team affermarsi con un design unico che segni la nostra identità e un ritorno alle nostre radici con questi colori giallo e nero", spiega la nota del team diretto da Tony Pereira.

Appuntamento quindi al Paul Ricard il fine settimana del 5-7 aprile, mentre in Italia le Maserati saranno in azione a Misano il 17-19 maggio.