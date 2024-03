GT2 | Arriva la seconda Maserati in griglia con Van Der Horst

La griglia di partenza della GT2 European Series si arricchisce di un'ulteriore Maserati GT2 per la stagione 2024.

Al via ci sarà infatti anche la vettura del Tridente schierata dalla Van Der Horst Motorsport, squadra di proprietà di Gerard Van Der Horst che da alcuni anni abbiamo avuto modo di vedere in azione nel Lamborghini Super Trofeo Europa.

La nuova avventura per il pilota-impenditore olandese sarà quindi nella serie di SRO Motorsports Group con l'auto emiliana che andrà a condividere con il connazionale Jeroen Van Den Heuvel, al debutto in pista in questo campionato e inserendo la coppia nella Classe AM.

#99 Van Der Horst Motorsport, Maserati GT2: Gerard Van Der Horst, Jeroen Van Den Heuvel Foto di: Gerard Van Der Horst

"Nuova auto, nuovo campionato 2024 e nuova avventura con la Maserati MC20 GT2!", ha commentato Van Der Horst pubblicando le prime immagini della macchina con la livrea scelta per questa stagione.

L'azzurro è come sempre di casa, essendo il colore di base utilizzato anche sulle Lamborghini dallo stesso gentleman driver dei Paesi Bassi, con piccoli bordi bianchi che appaiono attorno ai fanali anteriori, alle prese d'aria e sulla fiancata, su cui è applicato il #99.

"Sono davvero entusiasta di poter far parte della Van Der Horst Motorsport, la prossima settimana faremo i primi test e non vedo l'ora di cominciare", ha aggiunto il suo collega Van Den Heuvel.

La settimana scorsa era stata la LP Racing a confermare il proprio programma in PRO-AM con la Maserati #1 iscritta per Leonardo Gorini e Carlo Tamburini, dopo che la compagine diretta da Luca Pirri aveva esordito in GT2 con la Maserati nella tappa finale dello scorso anno al Paul Ricard.

Proprio la pista di Le Castellet ospiterà il primo evento della stagione 2024 il 5-7 aprile, mentre per gli appassionati italiani del Tridente è da non mancare il round di Misano il 17-19 maggio.