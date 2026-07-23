Intervista

Biard: "La Maserati GT2 ha dimostrato di essere competitiva e potrà lottare per il titolo nelle prossime gare" In occasione dell'appuntamento del GT World Challenge di Misano, abbiamo intervistato Vincent Biard, Head of Maserati Corse, il quale ha commentato l'ottimo fine settimana sul circuito romagnolo. La Casa del Tridente, infatti, ha ottenuto una vittoria e un terzo posto al sabato e due secondi posti la domenica.