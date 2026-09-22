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GT2 European Series Zandvoort

Biard: "Felicissimo per Prette Campione, con una Maserati GT2 forte in tutte le condizioni"

Il Capo di Maserati Corse analizza il fine settimana di Zandvoort, dove il pilota di LP Racing si è aggiudicato il titolo nella Classe MASTERS CUP con una gara d'anticipo, mentre soddisfano anche i podi di Yu Lee/Pirri e Calamia/Pampanini. Ora si va a Portimão per festeggiare e preparare anche il 2027.

Beatrice Frangione Francesco Corghi
Pubblicato:

Maserati Corse 2026

Maserati Corse è impegnata nel campionato GT2 European Series 2026 con le sue vetture GT2: ecco tutti i contenuti speciali dedicati al Tridente

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