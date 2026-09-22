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Biard: "Felicissimo per Prette Campione, con una Maserati GT2 forte in tutte le condizioni" Il Capo di Maserati Corse analizza il fine settimana di Zandvoort, dove il pilota di LP Racing si è aggiudicato il titolo nella Classe MASTERS CUP con una gara d'anticipo, mentre soddisfano anche i podi di Yu Lee/Pirri e Calamia/Pampanini. Ora si va a Portimão per festeggiare e preparare anche il 2027.