Regno Unito fermo fino a luglio, saltano i round del GT World

Il GT World Challenge Europe è stato costretto a cancellare gli eventi di Brands Hatch e Silverstone che avrebbero dovuto aprire la stagione 2020 di Sprint Cup ed Endurance Cup, rispettivamente l'1-3 maggio e il 7-8 maggio.

La decisione è risultata inevitabile in seguito a quella appena giunta dalla Federazione britannica - Motorsport UK - che ha deciso di interrompere ogni attività fino alla fine di giugno nella speranza di risolvere il problema Coronavirus.

SRO Motorsports Group, promoter del GT World Challenge nel Vecchio Continente, in settimana farà sapere quali opzioni ha scelto per rimpiazzare le gare perse. Monza, che doveva svolgersi ad aprile, è stata sostituita da Imola dopo l'estate, mantenendo quindi un totale di 10 round suddivisi in egual modo tra spinti ed endurance.

Chiaramente la scelta di Motorsport UK fa sì che vengano anche rinviati tutti gli appuntamenti delle altre serie britanniche, come ad esempio GT, BTCC, TCR UK e rally.

"Abbiamo un ruolo importante nella nostra comunità e dobbiamo mantenerlo in questa fase d'emergenza - spiega il presidente David Richards - Bisogna stare a casa e aiutare gli ospedali a salvare vite. Oggi il governo ha attuato definitivamente la chiusura totale nel paese, con isolamento per 3 mesi che hanno costretto il nostro sport a prendere misure cautelative importanti. Il motorsport fa parte della nostra vita ogni giorno, ma dobbiamo pensare in prospettiva, stando uniti e dando supporto a chi ne ha bisogno".

Ora bisognerà vedere anche cosa verrà deciso per il Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1, dato che a Silverstone si dovrebbe (condizionale d'obbligo ormai sempre) andare il weekend del 17-19 luglio.