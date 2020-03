R-Motorsport prende Pull e Hofer, restano De Sadeleer e Collard

La R-Motorsport ha annunciato i nomi dei piloti che schiererà nel GT World Challenge Europe per la stagione 2020, che la vedrà impegnata sia in Endurance che in Sprint Cup.

La squadra svizzera continuerà ad essere portacolori di Aston Martin (come nell'Intercontinental GT Challenge) e seppur ancora non abbia formato tutti gli equipaggi, per ora sappiamo almeno chi saranno i concorrenti.

Rispetto alla passata stagione, vengono confermati sulle Vantage GT3 sia Ricky Collard che Hugo De Sadeleer, ai quali vengono aggiunti Max Hofer e James Pull.

Per il momento sappiamo che Hofer, reduce da una annata in ADAC GT Masters con l'Audi, correrà in Classe Silver assieme all'altro neoarrivato Pull e a De Sadeleer le gare Endurance.

Collard ha invece acquisito lo status di pilota PRO, per cui potrà affrontare l'impegno nella medesima categoria in Sprint Cup. L'inglese ha però in programma anche la partecipazione alla 24h di Spa-Francorchamps, dove avrà come compagno sicuramente De Sadeleer, con quest'ultimo che dovrebbe essere impiegato anche in Sprint Cup, sempre come PRO.

Ora non resta che attendere le ultime decisioni del team di Niederwil, che recentemente ha ingaggiato Tom Blomqvist per Sprint ed Endurance Cup, Luca Ghiotto per la 12h di Bathurst (il cui accordo prevedeva anche gli stessi impegni dell'inglese nel GT World), oltre ad avere tenuto Jake Dennis per sfruttarlo nelle gare GT dopo la disastrosa parentesi del DTM (non per colpa del pilota).

"Diamo il benvenuto a James in R-Motorsport, non vediamo l'ora di lanciare un altro giovane promettente - ha dichiarato il team principal Florian Kamelger - La nostra filosofia è sempre stata quella di offrire ai giovani la possibilità di correre e dimostrare il proprio talento in una serie competitiva, come appunto è il GT World Challenge".

"Max Hofer è un'altra aggiunta alla line-up e sono convinto che assieme ai confermati Hugo e Ricky si troverà bene, dato che siamo un team ambizioso che punta sui giovani. Oltre a questo, il nostro obiettivo è sempre quello di lottare per la vittoria, oltre al lancio dei giovani. Collard è diventato un pilota PRO dopo una grande stagione con noi, è la prova che il nostro sistema funziona alla grande".