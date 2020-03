Orange1-FFF rinuncia ai test GT World: "Per rispetto di tutti"

Con una presa di coscienza onesta e coraggiosa, l'Orange1 FFF Racing Team by ACM ha deciso di non recarsi a Le Castellet per svolgere i test pre-stagionali del GT World Challenge Europe.

La compagine che rappresenta Lamborghini Squadra Corse nella Endurance Cup non sarà quindi in azione al Paul Ricard domani e venerdì per la sessione di prove collettive in vista dell'annata 2020, alla quale prenderà parte con le sue tre Huracán GT3 affidate ad Andrea Caldarelli-Marco Mapelli-Dennis Lind (PRO), Taylor Proto-Florian Latorre-Baptiste Moulin (Silver) e Phil Keen-Hiroshi Hamaguchi (PRO Am).

La motivazione è chiaramente il famigerato Coronavirus, che ha costretto l'Italia ad adottare misure di sicurezza che impongono restrizioni ferree, limitando ogni tipo di spostamento ed uscita dalle "zone rosse".

Avendo come base il Bel Paese, la FFF Racing ha quindi scelto di non recarsi in Francia, sia per osservare le norme imposte dal premier Giuseppe Conte, che per correttezza nei confronti dei colleghi e rivali.

"Visto lo sviluppo della situazione legata allla diffusione del COVID-19, ORANGE1 FFF Racing Team by ACM purtroppo è costretta ad annunciare la rinuncia ai test di Le Castellet che si terranno al termine di questa settimana - si legge nella nota ufficiale della squadra - Nonostante non siano stati riscontrati casi di positività al Coronavirus nel personale e nei piloti, ORANGE1 FFF Racing Team by ACM ha optato per seguire le raccomandazioni del governo italiano emesse negli ultimi giorni, dunque non partecipando ai test organizzati da SRO in Francia".

"E' un atto di sensibilità verso tutti. Dopo la modifica del calendario decisa dal promoter, il debutto nel primo round del GT World Challenge Europe - Endurance Cup avverrà quindi a Silverstone il 10 maggio 2020".