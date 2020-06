La 24 Ore di Spa durerà un'ora in più nel 2020

Il grande capo della serie, Stephane Ratel, ha detto a Motorsport.com che vuole che diventi "una gara da ricordare, di cui si parlerà negli anni a venire", sottolineando che sarà anche la prima occasione in cui non si svolgerà in estate.

La grande classica belga andrà in scena nel weekend del 24-25 ottobre e scatterà alle ore 15:30, ma poiché nel corso della notte gli orologi torneranno indietro, con la fine dell'ora legale, e la gara quindi durerà 25 ore.

"Quando ci hanno dato la nuova data e qualcuno mi ha fatto notare che c'era il cambio dell'ora in quel weekend, ho pensato: perché non corriamo per un'ora in più?" ha detto Ratel.

"In questi tempi difficili è bene fare qualcosa di diverso e potrebbe essere una buona promozione per l'evento se, incrociando le dita, potessimo accogliere i tifosi".

"Tra 30 anni, la gente si ricorderà di quella volta che la 24 Ore di Spa è durata un'ora in più".

Ratel poi ha spiegato che è troppo presto per dire se serà possibile dare accesso agli spettatori a quello che sarà il penultimo appuntamento della Endurance Cup e che assegnerà il doppio dei punti.

Tuttavia, ha dato per certo che l'evento andrà avanti anche se dovrà essere disputato a porte chiuse: "Abbiamo una responsabilità nei confronti dei nostri concorrenti affinché la gara si svolga".

Ratel spera infatti che la griglia di partenza non risenta troppo della crisi del COVID-19, sia nella serie sprint che in quelal endurance.

"Le nostre squadra ci dicono che hanno ancora intenzione di venire, ma se saltano gli accordi, di solito accade all'ultimo momento" ha detto.

"Nei giorni che precedono Imola (il primo round, fissato per il 19 luglio), sapremo se ci saranno tutti".

La 25 Ore di Spa avrà come eventi di supporto l'Eurocup di Formula Renault, il TCR Europe, il Lamborghini Super Trofeo e la GT4 European Series. Al momento però non c'è ancora un programma dettagliato del weekend.