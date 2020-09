SRO Motorsport ha svelato una prima bozza del calendario provvisorio per la stagione 2021 del GT World Challenge Europe.

Il fatto importante è che si ritornerà a correre su 10 eventi, suddivisi equamente tra Sprint Cup ed Endurance Cup, dopo che la pandemia di Coronavirus aveva costretto l'organizzatore Stephane Ratel e soci a rivedere i piani del 2020.

L'Italia conferma la sua presenza con due round, ritrovando quello Endurance di Monza che il COVID-19 aveva fatto saltare quest'anno, e replicando le gare Sprint a Misano.

Si comincia appunto con la 3h in Brianza a metà aprile, poi il primo weekend di maggio avremo il primo appuntamento Sprint in quel di Brands Hatch.

A seguire c'è un interrogativo sulla sede della seconda tappa Endurance, che poi avrà a fine maggio la 1000km del Paul Ricard in programma.

A giugno tocca di nuovo alla Sprint Cup andare in scena, precisamente a Zandvoort e Misano, mentre l'attesissima 24h di Spa torna a svolgersi nel periodo estivo, il weekend del 29 luglio-1 agosto.

Dopo la sosta per le vacanze, si riprende a combattere per il gran finale Endurance al Nürburgring (3-5 settembre), passando successivamente al doppio appuntamento Sprint con Barcellona sede già sicura e un'altra pista ancora da definire; in questi due casi, restano aperte le ipotesi di svolgimento tra fine settembre, ottobre o novembre.

GT World Challenge Europe - Calendario provvisorio 2021

16-18 aprile - Monza, Italia (Endurance)

1-2 maggio - Brands Hatch, UK (Sprint)

7-9 o 14-16 maggio - TBA (Endurance)

28-30 maggio - Circuit Paul Ricard, Francia (Endurance)

18-20 giugno - Zandvoort, Olanda (Sprint)

2-4 luglio - Misano, Italia (Sprint)

29 luglio – 1 agosto - 24h di Spa, Belgio (Endurance)

3-5 settembre - Nürburgring, Germania (Endurance)

24-26 settembre o 8-10 ottobre - Barcellona, Spagna (Sprint)

24-26 settembre o 5-6 novembre - TBA (Sprint)