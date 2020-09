GTWC: al Nurburgring ecco Camathias e De Silvestro-Bernhard

Ci sono alcune novità per quanto riguarda la griglia dei partecipanti al prossimo round del GT World Challenge - Endurance Cup, previsto per il prossimo weekend al Nürburgring, dove andrà in scena la 6h.

La prima è che la ROWE Racing avrà due Porsche 911 GT3 R in azione, schierando la debuttante Simona De Silvestro con Timo Bernhard e Jeroen Bleekemolen, mentre l'altra andrà al trio che ad Imola ha chiuso sesto, ovvero Dirk Werner, Julien Andlauer e Klaus Bachler.

“Non vedo l'ora di correre con loro per la prima volta, specialmente con Timo perché non avrei mai pensato di condividere l'abitacolo con un pilota del suo calibro - ha commentato la ragazza svizzera - Sono impaziente di cominciare la 6h".

Bernhard ha aggiunto: "Simona corre per il mio team in ADAC GT Masters e ora saremo compagni per la prima volta. Le ho detto che ho grande considerazione della sua carriera e di quello che ha fatto. Questo evento non è un ritorno a tempo pieno per me, semplicemente mi divertirò assieme a lei in questa opportunità".

La seconda notizia è la presenza della Mercedes-AMG GT3 che la JP Motorsport solitamente schiera nel GT Open.

La squadra polacca ha scelto di iscriversi alla gara di domenica in Germania per preparare al meglio la 24h di Spa; al volante della Mercedes vedremo il trio formato da Christian Klien, Patryk Krupinski e Mathias Lauda a combattere per la Classe Pro.

Infine in casa Haupt Racing Team c'è l'arrivo di Joel Camathias per fare squadra in Silver Class assieme al team principal-pilota Hubert Haupt, e al russo Sergei Afanasyev.

“Sono entusiasta dell’opportunità di correre nel prestigioso GTWCE e che il mio ritorno sulla scena internazionale Endurance avvenga al Nürburgring con una squadra di primo piano come Haupt Racing Team - ha detto lo svizzero - E’ una gran bella occasione che si è palesata qualche giorno fa e mi rende felice. La Mercedes-AMG non mi è sconosciuta: nel 2018, ho disputato la 24 Ore di Barcellona con una Mercedes-AMG di un team privato, e da allora ho avuto modo di provare due volte, al Nürburgring e all’Algarve, la vettura di un top team, con ottimi riscontri".

"E’ una macchina che mi piace e con cui mi trovo a mio agio, proprio per il feeling di guida che dà. Voglio ringraziare Haupt Racing Team per la fiducia e la Mercedes-Benz Automobili SA di Lugano, che è mio partner in questo progetto. Questa sarà una gara una-tantum, ma è una grande opportunità e sono molto motivato e determinato a dare il mio meglio e portare il mio contributo agli sforzi del team".