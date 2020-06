GT World: Timo Bernhard ritira la sua Porsche dalla 24h di Spa

Timo Bernhard è stato costretto a ritirare la Porsche del proprio team dalla 24h di Spa, gara valida per GT World Challenge Europe ed Intercontinental GT Challenge che si svolgerà il weekend del 22-25 ottobre.

Il Team 75 Bernhard sarebbe infatti dovuto essere presente con la 911 GT3-R sulle Ardenne, ma essendo impegnato anche in ADAC GT Masters, che è l'impegno primario della compagine tedesca, la scelta è ricaduta su quest'ultima serie che ha la priorità dopo la revisione dei calendari.

"Era nei nostri programmi andare a Spa e ci eravamo anche già iscritti, ma siamo stati costretti a rinunciare - spiega Bernhard a Motorsport.com - Purtroppo coi nuovi calendari ci siamo trovati la gara esattamente in mezzo ad altre due del GT Masters, per cui sarebbe stato molto difficoltoso a livello logistico prendervi parte".

"Negli anni scorsi avevamo due mesi fra questo evento e la serie tedesca, per cui potevamo organizzarci con calma, mentre ora è tutto troppo condensato. Tornare a Spa nel 2021? Per ora è tutto in divenire, ma se le cose si saranno sistemate, sicuramente cercheremo di esserci".

Informazioni aggiuntive di Gary Watkins