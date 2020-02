GT World: Raffaele Marciello ancora sulla Mercedes di AKKA ASP

La griglia del GT World Challenge Europe si arricchisce del trio di Mercedes-AMG GT3 che nella stagione 2020 verranno schierate dalla AKKA ASP.

Confermato quindi per il decimo anno di fila l'impegno nella serie della compagine gestita dall'ex-pilota Jérôme Policand, ancora una volta a caccia del successo assoluto con le vetture della Stella di Stoccarda, dopo che l'anno scorso il titolo se lo erano giocato fino all'ultimissimo round.

La Mercedes #88 viene anche questa stagione affidata ad una sicurezza come Raffaele Marciello, che condividerà il volante con Timur Boguslavskiy nell'assalto alla Sprint Cup, ai quali si unirà Felipe Fraga per l'Endurance Cup, questi ultimi due forti del titolo Silver portato a casa nel 2019 e ora pronti per la massima Classe.

Per le gare Endurance, la categoria PRO Am vedrà la presenza anche dei francesi Jim Pla, Jean-Luc Beaubelique e dell'ex-portiere della nazionale francese di calcio, Fabién Barthez, impegnati con la AMG GT3 #87.

Pla correrà anche i weekend della Sprint Cup con la vettura tedesca #89, sulla quale salirà il cileno Benjamin Hites. Il sudamericano affronterà pure l'impegno Endurance coi compagni di squadra Lucas Legeret ed Arno Santamato in Silver Cup.