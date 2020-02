GT World: Lexus al fianco di Tech1 con Panis, Neubauer e Buret

La Tech1 Racing sarà al via della stagione 2020 del GT World Challenge Europe per dare l'assalto alla Classe AM di Endurance Cup e competere in alcuni round della serie Sprint.

La squadra francese schiererà la sua Lexus RC F GT3 vista già l'anno passato, affidandola ad Aurélien Panis, che quindi trova una sistemazione da pilota ufficiale Lexus dopo gli anni nel FIA WTCR, e Thomas Neubauer, ai quali si aggiungerà Timothé Buret per le gare più lunghe.

"E' un vero piacere poter collaborare con Lexus ancora una volta - ha commentato il team manager Sarah Abadie - Quest'anno siamo molto fiduciosi con il nostro trio francese di piloti Silver, che formano un'età media di 23 anni. Ringraziamo sentitamente Lexus per aver creduto in noi portando avanti la collaborazione con la RC F GT3, siamo molto contenti di avere il loro supporto tecnico e sportivo, oltre all'appoggio di un'idea legata al programma di giovani piloti che faranno crescere questo marchio nelle corse GT".