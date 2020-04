GT World: la 1000km del Paul Ricard spostata a novembre

Come prevedibile, il GT World Challenge Europe si vede costretto a rinviare anche la gara del Paul Ricard, che avrebbe dovuto aprire la stagione 2020 a fine maggio.

Dopo le ulteriori restrizioni attuate dal governo francese, che stanno mettendo a rischio anche il GP di Formula 1 come abbiamo scritto questa mattina, la 1000km di Le Castellet viene quindi spostata al weekend del 13-15 novembre, sempre come round valido per l'Endurance Cup, ma con inizio alle ore 12;00 di domenica per la corsa di 6h.

Lo stesso spostamento vale per le categorie di supporto, ossia GT4 European Series e Formula Renault Eurocup.

Ciò significa che il primo appuntamento con la serie GT di SRO sarà a Zandvoort, in Olanda, il 26-28 giugno, ma prima ci sarebbero anche i test validi per preparare la 24h di Spa-Francorchamps, che per ora resta fissata a luglio. Il promoter si riserva comunque di prendere ulteriori provvedimenti in base agli sviluppi della questione Coronavirus.