GT World: doppio impegno per la Black Falcon con le Mercedes

La Black Falcon sarà presente in tutta la stagione 2020 del GT World Challenge Europe, sia in Endurance Cup che in Sprint Cup.

Due sono infatti le Mercedes-AMG GT3 iscritte dalla squadra tedesca per dare l'assalto al successo in Classe PRO e Silver. La #4 della prima categoria verrà affidata ai confermati Luca Stolz e Maro Engel, che per le gare più lunghe avranno in equipaggio anche il neoarrivato Vincent Abril, spostato dalla Mercedes della AKKA ASP a quella del "falco nero" al posto di Yelmer Buurman.

La #5 avrà invece due line-up differenti a seconda dell'impegno: in Endurance Cup il volante se lo divideranno Hubert Haupt, Sergei Afanasyev e Patrick Assenheimer, mentre per la Silver Cup è stato trovato un primo concorrente in Finlay Hutchinson; l'altro pilota verrà annunciato più avanti.

"Sono molto contento dell'espansione del nostro programma nel GT World Challenge - ha dichiarato il team principal Sean Paul Breslin - Vogliamo dimostrare la nostra bravura in entrambe le categorie, Sprint ed Endurance. Con un po' di fortuna, che serve sempre, potremo lottare ancora per il titolo a livello assoluto e per la prima volta anche in Silver Cup. Ci aspetta un anno entusiasmante ricco di sfide, siamo pronti e non vediamo l'ora di iniziare".