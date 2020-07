GT World: debutto di Alessio Lorandi con la Mercedes di GetSpeed

La GetSpeed ha confermato che nel 2020 prenderà parte sicuramente a tre eventi del GT World Challenge Europe in Endurance Cup.

Dopo una prima stagione di debutto con la Mercedes, la squadra tedesca diretta da Adam Osieka ha scelto di proseguire l'avventura nella serie almeno per le gare più lunghe, inserendo nel suo programma Imola, Nürburgring e Paul Ricard.

Resta invece in fase di valutazione la presenza alla 24h di Spa-Francorchamps, ma intanto sappiamo che la AMG GT3 verrà affidata al trio formato da Alessio Lorandi, Fabian Schiller e Maximilian Buhk.

"Oggi per noi è molto importante correre nel GT3 a livello internazionale - ha commentato Osieka - Abbiamo già ottenuto successi sulla pista di casa al Nürburgring e quindi vogliamo confrontarci un po' in tutta Europa, con l'obiettivo per il 2021 di essere al via del GT World Challenge Europe anche in Sprint ed Endurance Cup".

Buhk e Schiller hanno già avuto modo di fare esperienza con la Mercedes, ma la novità importante è Lorandi, che dopo anni di monoposto affronta un nuovo capitolo della carriera.

"La GetSpeed in poco tempo si è affermata come una delle squadre migliori del GT nel mondo - ha commentato il 21enne lombardo - Correre al fianco di due piloti esperti come Maxi Buhk e Fabian Schiller sarà una grande sfida per me, anche perché il cambiamento dalle monoposto al GT3 è un bel salto. Ciò mi offrirà nuove prospettive per la mia carriera e non vedo l'ora di iniziare la stagione".