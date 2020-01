GT World: c'è anche la McLaren della Optimum in Endurance Cup

Ci sarà anche la McLaren al via del GT World Challenge Europe per dare l'assalto alla Endurance Cup nel 2020.

Il team inglese inaugura la collaborazione con la Optimum Motorsport schierando in Classe PRO Ollie Wilkinson e la coppia di piloti ufficiali formata da Joe Osborne e Rob Bell, ai quali verrà affidata la 720S GT3.

"Sono lieto di poter correre in una serie così competitiva nel 2020 ed entrare a far parte della famiglia Customer Racing di McLaren - ha dichiarato Shaun Goff, team principal della Optimum Motorsport - E' sempre stato un nostro sogno prendere parte al GT World Challenge Europe e sono specialmente contento di avere tre grandi piloti McLaren nella nostra line-up".

“Ollie si è unito a noi con le Ginetta nel 2017 e dopo 3 anni assieme ha dimostrato di poter vincere gare e titoli, quindi siamo convinti che possa ottenere molto di più. Diamo il benvenuto a Joe nella serie Endurance, un ragazzo conosciuto per la sua quantità che aggiungerà alla squadra. E' poi un privilegio avere Rob Bell a completare la line-up PRO".

Wilkinson ha aggiunto: "Sono con la Optimum dal 2017 ed è come essere a casa, sono contento di poter iniziare il legame con la McLaren facendo un ulteriore passo avanti anche come team. Poter correre nella categoria top delle GT3 è un passo avanti importantissimo per me e non vedo l'ora di cominciare la sfida con Rob e Joe. Sono piloti ufficiali dai quali potrò imparare tantissimo e mi aiuteranno a raggiungere un livello più elevato. Sono impaziente di sedermi sulla 720S GT3 e dare una mano alla squadra a centrare quello che speriamo nel GT World Challenge. Il livello di competizione sarà altissimo e non va preso sottogamba, ma allo stesso tempo c'è tanto entusiasmo nell'essere qui".

Carico anche Osborne: "Non vedo l'ora di cominciare la stagione e rimettermi al lavoro con la Optimum Motorsport, ora con la McLaren 720S GT3. Sono carichissimo per fare squadra con Ollie e Rob, abbiamo tutto ciò che serve per fare un grande anno e ottenere bei risultati. Ollie sarà alla prima uscita con la McLaren, ma ha già dimostrato di essere veloce e bravo. Con Rob ho già lavorato bene per anni e sono convinto che potrà essere altrettanto forte. E poi tornerò in Optimum Motorsport, compagine con la quale collaboro da 14 anni. Sono orgoglioso di poter mettermi all'opera con la McLaren, abbiamo tanto da fare con la 720S GT3 per cui vogliamo mostrare le qualità della vettura nel miglior campionato GT3 del mondo".

Bell chiosa: "Sono felice di poter condurre la 720S GT3 della Optimum Motorsport con Ollie e Joe in Endurance Cup. E' un campionato estremamente competitivo e non vedo l'ora di cominciare una grandissima sfida con le GT3 come la 24h di Spa. Dietro le quinte, in McLaren Customer Racing abbiamo lavorato molto per avere una macchina forte in questo evento e sarà una fantastica opportunità poterlo dimostrare!"