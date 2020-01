GT World: Barwell e CMR al via nel 2020 con Lamborghini e Bentley

Barwell Motorsport e CMR hanno annunciato che saranno al via del GT World Challenge Europe per la stagione 2020 con le rispettive Lamborghini e Bentley.

Per quanto riguarda la compagine britannica, l'impegno sarà principalmente in Endurance Cup con una coppia di Huracán GT3 Evo che daranno l'assalto alla vittoria in Classe Am nei cinque round previsti. Sulla prima vedremo Leo Machitski e Richard Heistand, ai quali si aggiungerà Adrian Amstutz, che dunque ci ha ripensato dopo aver paventato l'ipotesi di lasciare la squadra. Lo svizzero non potrà però presenziare a Spa-Francorchamps in occasione della 24h, dunque al suo posto salirà a bordo Richard Abra.

L'equipaggio della seconda Lamborghini verrà reso noto più avanti, ma entrambe le auto saranno comunque in azione in occasione dei test ufficiali collettivi previsti al Paul Ricard il 12-13 marzo.

Passando alla CMR, la squadra francese prenderà parte all'intera stagione 2020 tra serie Sprint ed Endurance con le sue due Bentley Continental GT3.

Uno degli equipaggi è formato da Pierre-Alexandre Jean e Jules Gounon per le gare brevi, mentre in quelle più lunghe avranno come collega Seb Morris; i nomi dei loro compagni di squadra per l'altra vettura verranno decisi più avanti.

"A metà dell'anno scorso avevamo detto che avremmo voluto passare ad un campionato GT3 superiore, per cui ci siamo messi a parlare con diversi costruttori - ha rivelato il team principal Charly Bourachot - Il marchio Bentley vanta oltre 100 anni di attività, cosa molto importante per noi, ma soprattutto il mondo delle corse clienti è dove tutto è iniziato per loro. La Continental GT3 è una macchina davvero impressionante e in tutto il mondo ha fatto bene, per cui la nostra speranza è fare altrettanto".