Coronavirus: il GT World rinuncia a Monza, si spera con Imola

Nonostante le smentite, alla fine ha vinto il Coronavirus, ancora una volta. A saltare è ancora un evento a Monza, ossia la gara del GT World Challenge Europe che si sarebbe dovuta disputare il weekend del 17-19 aprile.

Il promoter SRO una decina di giorni fa aveva confermato l'appuntamento in Brianza, ma il famigerato COVID-19 sta tagliando le gambe ad ogni tipo di sport, tant'è che fino al 3 aprile resteranno chiuse le palestre e i centri sportivi. Per altro erano già stati levati i test del DTM, fissati proprio a Monza la prossima settimana.

Inutile, quindi, sperare in un miglioramento a breve termine per garantire la piena sicurezza della prima gara della serie GT, che quindi si ritrova costretta a rinunciare al suo round d'apertura monzese, sostituendolo con quello di Imola il fine settimana del 30 ottobre-1 novembre, come già specificato in precedenza.

"Siamo molto tristi di non poter ospitare la gara del GT World Challenge Europe ma il momento che stiamo vivendo ci impone delle scelte dolorose, ma necessarie per tutelare la salute di tutti - ha dichiarato Pietro Benvenuti, Direttore Generale dell'Autodromo Nazionale Monza - Stiamo lavorando con SRO Motorsports Group per calendarizzare una gara nel 2021 in modo da proseguire una tradizione ormai consolidata che vede il campionato inaugurare la sua stagione a Monza".

A questo punto, il cambiamento in corsa previsto da SRO prevede che Barcellona ospiti la quinta e ultima prova della Endurance Cup il 9-11 ottobre, mentre Imola sarà quella conclusiva della Sprint Cup.

A saltare è pure il Lamborghini Super Trofeo Europe, dato che era gara di supporto del GT World. Chiaramente il promoter si riserva di tenere monitorata la situazione anche negli altri paesi, visto il propagarsi del virus a macchia d'olio.