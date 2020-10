24h di Spa: Bortolotti ha la febbre, WRT fa correre Habsburg

Mirko Bortolotti salterà la 24h di Spa poiché febbricitante, per cui al suo posto è stato chiamato Ferdinand Habsburg per gareggiare sulle Ardenne.

Il trentino doveva essere al via del round di GT World Challenge Europe-Endurance Cup ed Intercontinental GT Challenge al volante della R8 LMS #31 del Team WRT assieme a Kelvin Van Der Linde e Dries Vanthoor

Bortolotti, che era risultato negativo ai tamponi, presenta comunque alcuni sintomi che possono far pensare ad una infezione da Coronavirus, per cui attualmente è stato isolato e sottoposto ad ulteriori test.

Il Team WRT ha quindi rivisto ancora una volta i suoi equipaggi (dopo averlo già fatto quando Audi Sport ha annunciato l'assenza dei piloti DTM René Rast e Robin Frijns).

Habsburg salirà sull'Audi #30 con Dennis Marschall e Matthieu Vaxivière, mentre Van Der Linde e Vanthoor verranno raggiunti da Christopher Mies.

"E' una occasione incredibile per me correre con Audi in un evento così importante - ha detto Habsburg - Anche io sono un pilota DTM, ma non nella posizione di lottare per il campionato, per cui ci sta che non sia a casa come i miei colleghi. Quando mi hanno proposto la sostituzione l'ho colta al volo, sono orgoglioso di essere con il Team WRT nella sua gara di casa. Chiaramente faccio i migliori auguri di pronta guarigione a Mirko, nessun pilota vorrebbe vedere questa gara da casa”.

Bortolotti ha affidato ai social il suo pensiero: "Purtroppo ho la febbre e quindi non potrò correre. Ero in una grande line-up e team, un vero peccato perdere una occasione del genere, ma è la vita. Auguro ad Audi Sport e ai miei colleghi il meglio".