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24H Series

Salta la 24h di Dubai, a gennaio 2027 si corre la 24h di Kyalami

Vista la complicata situazione in Medio Oriente, Creventic ha deciso che la stagione non si aprirà sul circuito del Golfo Persico, ma ha trovato un'ottima soluzione alternativa con la pista sudafricana, che torna ad accogliere una competizione internazionale dopo gli anni delle 9h IGTC.

Francesco Corghi
Pubblicato:
Kyalami Grand Prix

Kyalami Grand Prix

Foto di: Kyalami circuit

La difficile situazione geopolitica che continua ad imperversare in Medio Oriente, non consentirà lo svolgimento della 24h di Dubai nel 2027.

Creventic, organizzatore della 24H Series, di cui la gara è valida come evento di apertura di tutte le stagioni, ha preferito non correre rischi e rinunciare a recarsi sul tracciato nella regione del Golfo Persico, cercando una alternativa.

Questa si è materializzata con il Sudafrica e quindi nel fine settimana dell'8-10 gennaio avrà luogo la prima 24h di Kyalami, che segna anche il ritorno delle competizioni internazionali sul tracciato da 4,52km dotato di classificazione FIA Grado 2, che aveva ospitato la celebre 9h dell'Intercontinental GT Challenge fino al 2023.

Fra l'altro, bisogna anche ricordare che la 24h di Dubai è sempre stata utilizzata da Costruttori, team e piloti come gara singola di una determinata rilevanza per cominciare a preparare la nuova stagione sportiva, non necessariamente prendendo parte all'intero campionato della 24H Series. 

Kyalami Grand Prix

Kyalami Grand Prix

Foto di: Kyalami circuit

Per questo Creventic ha spinto molto per trovare un rimpiazzo, in modo da consentire a tutti di affrontare una corsa di alto livello di competitività sia per allenamento che per fini legati alla serie stessa. A tal proposito, prima del weekend di gara, sarà possibile iscriversi a tre giorni di test il martedì, mercoledì e giovedì antecedenti l'evento, con le iscrizioni già aperte.

“Modificare il nostro calendario di lunga data in Medio Oriente è stata una decisione estremamente difficile. Apprezziamo moltissimo i nostri rapporti con Dubai Autodrome e Yas Marina Circuit, e siamo molto grati per la loro collaborazione e comprensione", ha commentato Helen Roukens, General Manager di Creventic.

"Allo stesso tempo, siamo incredibilmente entusiasti di portare per la prima volta la 24H Series a Kyalami. Offriamo sempre nuove esperienze alle nostre squadre, pur mantenendo la qualità e il carattere familiare dei nostri eventi".

"Con la sua ricca storia, le strutture impressionanti e il circuito iconico, Kyalami ha tutti gli ingredienti per un evento speciale e non vediamo l’ora di correre in Sudafrica a gennaio".

Toby Venter, AD del circuito di Kyalami, aggiunge: "Siamo lieti di accogliere questa gara, un evento che prosegue la tradizione di successo di Kyalami nell’ospitare eventi automobilistici internazionali di alto livello".

"Sebbene Kyalami vanti una ricca storia nelle gare endurance, tra cui la leggendaria 9h, questo sarà il primo evento internazionale di 24h ospitato in Sudafrica".

 

 

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