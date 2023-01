Rossi suda a Dubai: "Mi diverto, ma è dura prenderci la mano"

Carica lettore audio

Ricomincia con qualche difficoltà l'avventura di Valentino Rossi in veste di pilota GT e il primo impegno della stagione 2023 è la 24h di Dubai.

Il 'Dottore' è volato negli Emirati Arabi con il Team WRT per la prima gara al volante della nuova BMW M4 GT3 che la squadra belga schiera da quest'anno con il supporto di BMW M Motorsport.

Terminate le Prove Libere e quattro sessioni di Qualifica (due andate in scena in notturna), la Pole Position di quello che è il primo appuntamento della 24H Series l'ha strappata la Mercedes-AMG #777 di Al Manar Racing by HRT con il crono medio di 1'59"791, staccando ampiamente la #4 della Abu Dhabi Racing by HRT.

#46 Team WRT, BMW M4 GT3 Valentino Rossi, Sean Gelael, Max Hesse, Maxime Martin, Tim Whale

In seconda fila vedremo la Porsche #911 della Pure Rxcing, affiancata dalla BMW #7 del Team WRT, seguite dalla Porsche #10 della Grove Racing e dall'Audi #99 di Tresor Attempto Racing.

Rossi, assieme ai compagni di equipaggio Sean Gelael, Max Hesse, Maxime Martin e Tim Whale, ha concluso all'ottavo posto della classifica generale (settimo di Classe) con il tempo medio di 2'00"840, alle spalle della Mercedes #27 di Heart Of Racing by SPS che si è presa il primato in Classe PRO/AM.

La Q1 ha visto al volante Whale, che ha chiuso decimo in 2'01"298, poi è stato il turno del pilota di Tavullia, 13° del suo gruppo in 2'01"045.

Calata la notte, Gelael in Q3 ha staccato un 2'00"391 che gli ha permesso di terminare 14° del lotto, mentre Martin ha terminato le operazioni con un 2'00"626 (11° del gruppo).

#46 Team WRT, BMW M4 GT3 Valentino Rossi Photo by: 24h Series

"Devo riprendere un po' la mano con il traffico, bandiere gialle e rosse, e via dicendo, ma comunque sono situazioni uguali per tutti. Diciamo che non siamo in una grande posizione, ma speriamo di recuperare", ha detto il pesarese ai microfoni di Creventic, commentando poi il passaggio dall'Audi che ha guidato nel 2022 alla BMW di oggi.

"Le due vetture sono molto differenti, specialmente per quanto riguarda il motore perché la BMW ha il turbo e l'Audi no. Fra l'altro sulla M4 è all'anteriore, per cui la guida cambia parecchio. Però la BMW mi piace e da un certo punto di vista mi pare più semplice".

BMW gli ha messo a fianco due piloti ufficiali più esperti, Hesse e Martin, ma anche Gelael sta cercando di dare una mano al 9 volte Campione del motomondiale a spingere al massimo la M4 #46.

"Sto imparando molto dai dati raccolti con la squadra, ma anche dai miei compagni che sono fra i migliori piloti. Assieme analizziamo tutto e guardiamo i video".

"Queste sono macchine piuttosto difficili da guidare al massimo e ho ancora bisogno di capire alcuni trucchetti per fare la differenza. Ma in generale mi sto divertendo".

#46 Team WRT, BMW M4 GT3 Valentino Rossi Photo by: Valentino Rossi

Infine Valentino è tornato sul solito discorso di correre in futuro la 24h di Le Mans, per la quale anche lui è consapevole che servirà calma e pazienza per arrivare a certi livelli di competitività.

"Le Mans è ovviamente uno degli obiettivi che ho e non ho mai nascosto che mi piacerebbe correrla, ma prima di tutto devo provare ad essere veloce e cominciare a lottare per il podio. Principalmente è questa la cosa che devo riuscire a fare, poi vedremo".

La 24h di Dubai sarà visibile in streaming su Motorsport.com, con partenza alle ore 12;00 italiane di sabato 14 gennaio.

