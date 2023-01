Rossi, obiettivo centrato: "Questo podio è un segno, che goduria"

Carica lettore audio

Non poteva esserci un inizio di stagione miglior di questo per Valentino Rossi e il Team WRT, che alla 24h di Dubai portano a casa, rispettivamente, il primo podio e un successo all'esordio con la BMW.

Nel primo evento della 24H Series la squadra belga affrontava per la prima volta una gara con le sue nuove M4 GT3 da quando è passata ad essere squadra clienti e di riferimento della Casa Bavarese, per cui le aspettative erano ottenere il massimo cercando di fare esperienza e accumulare informazioni utili per l'annata che la vedrà impegnata nel GT World Challenge Europe.

Invece le cose si sono messe benissimo fin da subito, perché la #7 condotta da Jens Klingmann, Dries Vanthoor, Mohammed Saud Fahad Al Saud, Diego Menchaca e Jean-Baptiste Simmenauer ha preso il comando delle operazioni dopo qualche ora, per poi restare in testa e giocarsi il successo contro la Porsche #91 della Herberth Motorsport, sconfitta solamente ad una trentina di minuti dal termine.

#7 Team WRT: Saud Fahad Al Saud, Jean-Baptiste Simmenauer, Diego Menchaca, Jens Klingmann, Dries Vanthoor Photo by: BMW Motorsport

Dall'altro lato dei box, la BMW #46 che Valentino condivideva con Maxime Martin, Max Hesse, Timothy Whale e Sean Gelael si è issata dall'ottavo al secondo posto, scendendo poi terza quando la sopracitata Porsche ha completato la sua rimonta verso il vertice.

Lì è rimasta, nonostante Whale abbia corso un rischio appoggiandosi al muro scivolando sull'olio perso da un'altra auto, e con Rossi che appena salito in macchina per un primo turno nella serata di sabato, si è reso protagonista di un episodio controverso durante il doppiaggio di una GT4, colpita e mandata fuori pista involontariamente.

Per questo, il 'Dottore' è stato sanzionato con 30" di penalità, ma nelle successive uscite in pista - una durante la notte e un paio domenica mattina, fra cui l'ultimo turno per tagliare il traguardo sotto la bandiera a scacchi - errori non ne ha più fatti, andando quindi a festeggiare un terzo posto che da tempo ambiva.

#46 Team WRT, BMW M4 GT3 Valentino Rossi, Sean Gelael, Max Hesse, Maxime Martin, Tim Whale Photo by: BMW Motorsport

"E' andata molto bene, è stato un grande debutto con la BMW, era la prima gara che facevamo assieme e me la sono goduta parecchio", ha dichiarato il pilota di Tavullia sceso dalla sua M4, al primo podio da quando corre stabilmente nel GT (prima c'era riuscito alla 12h del Golfo) e da pilota ufficiale BMW con la M4.

"Il nostro obiettivo era arrivare a podio, ma non era facile perché c'erano parecchie vetture molto veloci. La gara è comunque andata bene e mi sono divertito".

"Alla fine ce l'abbiamo fatta e siamo molto contenti, è il primo podio con il Team WRT e riuscire a centrarlo alla prima uscita con la BMW è fantastico. E' un segno, un grande modo di iniziare la stagione e l'avventura con la M4".

#46 Team WRT, BMW M4 GT3 Valentino Rossi, Sean Gelael, Max Hesse, Maxime Martin, Tim Whale Photo by: BMW Motorsport

Anche i suoi compagni di squadra si mostrano molto contenti, a cominciando da Martin: "È sicuramente molto bello iniziare la stagione in questo modo, con Valentino come compagno di squadra e un podio. È stata la mia prima gara al ritorno con BMW M Motorsport, quindi sono davvero felice e non vedo l'ora di iniziare la stagione. Il prossimo appuntamento è a Daytona e poi a Bathurst, quindi cercherò di essere due gradini più in alto perché la 3a piazza è buona ma la prima è meglio!"

Sorride anche il giovane Hesse, appena eletto pilota ufficiale BMW: "Innanzitutto, congratulazioni al BMW M Team WRT e a BMW M Motorsport. Vittoria e terzo posto: la stagione non poteva iniziare meglio. La nostra gara è andata molto bene. Abbiamo avuto qualche difficoltà in alcuni momenti, ma il team e noi piloti abbiamo lavorato molto, molto bene insieme. Sono davvero contento. È stato bellissimo guidare per la prima volta al fianco di Valentino. È una personalità di cui tutti abbiamo bisogno nel motorsport ed è fantastico averlo nella famiglia BMW M".

#46 Team WRT, BMW M4 GT3 Valentino Rossi, Sean Gelael, Max Hesse, Maxime Martin, Tim Whale Photo by: BMW

Tornando ai vincitori, ovviamente non può che essere raggiante Klingmann: "Che modo di iniziare! Il Team WRT ha fatto un lavoro super, fin dalla prima sessione di prove. Abbiamo migliorato molto e ci siamo concentrati esclusivamente sul ritmo di gara, assicurandoci che il bilanciamento della vettura fosse giusto per tutti e cinque i piloti. E ci siamo riusciti".

"Alla fine, è stato un finale emozionante, ma il debutto con WRT è stato più che positivo. Questa vittoria significa molto per me personalmente. Sono stato coinvolto nello sviluppo della BMW M4 GT3 fin dall'inizio, quindi venire qui con la squadra e vincere la 24h è stato molto emozionante. Penso che tutti possano essere orgogliosi, sia i membri della squadra che quelli di BMW M Motorsport di Monaco. Abbiamo un buon motivo per festeggiare questa sera".

Stesso umore per Vanthoor: "Sono entusiasta di aver vinto la nostra prima gara con BMW M Motorsport, non è stata facile per noi, la Porsche era sempre presente. Tuttavia, abbiamo fatto delle buone scelte durante le fasi di 'Code 60' e alla fine abbiamo vinto. La M4 ha funzionato senza problemi, i piloti, il team, il supporto di BMW M Motorsport - tutto è stato super. È stato un bell'inizio e ora speriamo ovviamente di continuare a conquistare molte altre vittorie".

#91 Herberth Motorsport: Ralf Bohn, Daniel Allemann, Alfred Renauer, Robert Renauer, #7 Team WRT: Saud Fahad Al Saud, Jean-Baptiste Simmenauer, Diego Menchaca, Jens Klingmann, Dries Vanthoor, #46 Team WRT: Valentino Rossi, Sean Gelael, Max Hesse, Maxime Martin, Tim Whale Photo by: BMW Motorsport

Vincent Vosse, Team Principal di WRT, aggiunge: "La gara è andata piuttosto bene. Non ce lo aspettavamo dopo le qualifiche perché ci mancava un po' di ritmo, ma con i piloti e la squadra siamo riusciti ad avere un'ottima strategia. Questo ci ha aiutato a mettere la #7 in testa e poi a gestire la finestra della strategia. Questa è la cosa più importante per poter vincere. La macchina era molto forte, non ha avuto problemi".

"La vettura #46 ha avuto un piccolo contatto all'inizio della gara, altrimenti credo che avrebbe lottato con la #7. È importante prendere confidenza con l'auto in condizioni di gara. Sappiamo che è possibile vincere se la macchina riesce ad arrivare fino alla fine, senza commettere errori e senza subire penalità. C'erano avversari forti, ma hanno sbagliato e noi abbiamo provato a ad evitarlo. È stata la decisione giusta quella di partecipare alla gara invece di continuare a fare i test. E' andata bene e abbiamo imparato molto".

Andreas Roos, Responsabile di BMW M Motorsport, chiosa: "È stato un fantastico debutto in gara per il Team WRT con la M4 GT3. Congratulazioni per la vittoria e il terzo posto. La squadra di Vincent Vosse ha fatto un lavoro eccezionale e ha preso confidenza con la vettura, i piloti sono stati veloci e impeccabili e la nostra BMW M4 GT3 ha funzionato come un orologio".

"Questo successo ha reso la 24h di Dubai la prova generale perfetta per il team in vista della sua prima uscita ufficiale con BMW M Motorsport, la 12h di Bathurst che si terrà fra tre settimane".