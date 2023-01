Rossi già in pista a Dubai: "La BMW mi piace, ora va sistemata" Valentino nel fine settimana prenderà parte alla 24h di Dubai ed è già volato in Medio Oriente per provare la M4 #46 preparata dal Team WRT che userà nel GTWC per la stagione 2023, trovandosi subito a proprio agio.

Di: Francesco Corghi , Journalist Carica lettore audio Finite le vacanze, comincia da Dubai la seconda stagione da pilota di auto per Valentino Rossi, nel fine settimana impegnato negli Emirati Arabi. Il 'Dottore' è già volato sul tracciato dove sabato e domenica si apre l'annata 2023 della 24H Series, con la celebre gara che molti team e marchi utilizzano per allenarsi e prepararsi al meglio in vista dei successivi impegni. Appena diventato ufficiale di BMW M Motorsport, Rossi si è calato nuovamente nell'abitacolo della sua nuovissima M4 GT3 gestita dal Team WRT, affrontando i primi test dell'anno e scoprendo cosa lo attende in questa avventura che condividerà assieme al compagno Maxime Martin. Valentino Rossi, Team WRT, BMW M4 GT3 Photo by: Valentino Rossi "La prima giornata di test è stata molto buona, considerato che era la prima volta che venivo su questa pista - racconta Valentino dopo aver girato oggi - Il tracciato è divertente e interessante, ho avuto un buon feeling con la macchina, abbiamo fatto diversi lavori e ho effettuanto pure un long-run". "Sono stato piuttosto veloce, soprattutto nel finale quando con gomme nuove ho provato a spingere al massimo ottenendo un buonissimo tempo. Per ora sono sesto con mezzo secondo di ritardo dal primo, quindi è andata bene". Il 9 volte Campione del Motomondiale apre così un altro capitolo sulle quattro ruote, ma cambiando vettura dopo l'esordio in un campionato al volante dell'Audi. Con il Team WRT il #46 sta già lavorando dal termine della passata stagione del GT World Challenge sulla M4, che condurrà in gara per la prima volta a Dubai e successivamente alla 12h di Bathurst ad inizio febbraio. "Sono contento perché la BMW si guida bene, anche se dobbiamo mettere a posto alcune cose. Però è bella, facile da condurre e dà buone sensazioni, quindi mi sono proprio divertito. E' la mia nuova bimba per la stagione e ancora profuma di nuovo!" Valentino Rossi, Team WRT, BMW M4 GT3 Photo by: Valentino Rossi condivisioni Bet here Bet now Bet here Bet now Articolo precedente Ufficiale: le prime gare di Rossi sulla BMW sono Dubai e Bathurst condivisioni