24H Series | L'Audi di Eastalent vince al debutto la 24h di Dubai

L'Eastalent Racing Team ha ottenuto al debutto la sua prima vittoria assoluta alla 24H di Dubai 2024 e la quarta assoluta per Audi Sport in questo primo round della 24H Series.

La R8 LMS GT3 EVO II #54 (Christopher Haase / Simon Reicher / Markus Winkelhock / Mike Zhou / Gilles Magnus) si era qualificata al sesto posto ed è stata protagonista fin dalle prime battute, prendendo il comando per la prima volta al 36° giro.

L'uso strategico delle prime neutralizzazioni con Code 60 - effettuando 34 soste in totale, almeno tre in più dei suoi rivali più vicini, per mantenere il serbatoio pieno di carburante - e il ritmo sostenuto durante la notte hanno fatto sì che, all'alba, la #54 avesse accumulato un vantaggio di due giri.

Mentre la Porsche 992 GT3 R del Proton Huber Competition (#83, Rinat Salikhov / Sergei Borisov / Victor Shaytar / Sven Müller), che ha tenuto i suoi rivali con il fiato sospeso per tutta la notte, alla fine ha ridotto il distacco a soli 96 secondi, Haase ha portato l'Audi al traguardo completando 603 giri dei 5,39 km dell'Autodromo di Dubai.

Haase vince l'evento a livello assoluto per la seconda volta, dopo quella del 2019 (sempre con un'Audi R8). L'Eastalent Racing Team è il primo team austriaco a trionfare dopo Duller Motorsport nel 2007, e Winkelhock si assicura la sesta affermazione assoluta in un evento di 24 ore, la prima per lui negli Emirati Arabi.

Al secondo posto c'è la Porsche di Proton Huber Competition, seguita dalla BMW di Century (#22, Carl Cavers / Lewis Plato / Jack Barlow / Jacob Rattenbury), al debutto in GT3 a Dubai e alla sua prima vittoria di categoria Pro/Am. Incredibilmente, il team britannico festeggia due volte dato che la BMW M4 GT3 gemella (#14, Michael Johnston / Chris Salkeld / Darren Leung / Sean Gelael) si è piazzata al 5° posto assoluto per aggiudicarsi la GT3-Am.

La Porsche 992 GT3 R di Manamauri Energy by Ebimotors (#95, Fabrizio Broggi / Sergiu Nicolae / Sabino de Castro / Cosimo Papi) ha recuperato da una foratura iniziale per concludere al 4° posto assoluto e aggiudicarsi il Trofeo GT3 per i team del Medio Oriente.

Dietro Ebimotors, il vincitore del 2019 Car Collection Motorsport (Audi #96, Dustin Blattner / Sebastian Gorga / Fuad Sawaya / Mark Wallenwein / Dennis Marschall), ha concluso al 6° posto assoluto e al 3° in GT3-Pro/Am.

A soli 12 minuti dalla fine, l'Audi del Saintéloc Junior Team (#26, Wilfried Merafina / Thomas Merafina / Mattéo Merafina) ha ceduto all'Audi di HAAS RT (#20, Jiatong Liang / Morris Schuring / Tim Müller / Florian Scholze) il 7° posto generale e il 2° in GT3-Am. Un risultato ottimo per il team francese, la cui Audi #18 (Michael Doppelmayr / Pierre Kaffer / Elia Erhart Swen Herberger), che aveva centrato la pole, si è ritirata dopo soli 77 giri per problemi allo sterzo.

Dietro abbiamo la Porsche 992 GT3 R di Huber Motorsport (#50, Scott Noble / Jason Hart / Hans Wehrmann / Florian Spengler), e nonostante i problemi all'ABS, all'aria condizionata e alla pressione del carburante, gli esordienti di Parker Racing (#31, Shaun Lynn / Maxwell Lynn / Joe Wheeler / Robert Huff) hanno completato la top 10 assoluta con la Bentley Continental GT3, un risultato che ha assicurato al team britannico l'ambito premio "Spirit of the Race".

Diversi pretendenti al podio non sono riusciti a raggiungere il traguardo. L'Audi R8 LMS GT3 EVO II dell'Attempto Racing (#99, Alex Arkin Aka / Ricardo Feller / Dylan Pereira / Sergey Titarenko / Andrey Mukovoz) si è ritirata domenica mattina mentre era in seconda posizione, a causa di una "rottura" della curva posteriore destra.

Anche la Mercedes-AMG GT3 Evo di Getspeed (#9, Anthony Bartone / Al Faisal Al Zubair / Dominik Baumann / Martin Konrad / Fabian Schiller) aveva mantenuto il 2° posto quando il cambio si è rotto durante la notte, mentre la Porsche 992 GT3 R dell'Herberth Motorsport (#91, Ralf Bohn / Daniel Allemann / Alfred Renauer / Robert Renauer) si è ritirata dopo essere finita contro le barriere della prima curva a causa dell'olio.

La Dragon Racing (#88, Roald Goethe / Benjamin Goethe / Oliver Goethe / Stuart Hall / Jordan Grogor) ha perso un potenziale piazzamento tra i primi cinque quando un guasto all'alternatore ha compromesso l'impianto elettrico della Ferrari 296 GT3.

